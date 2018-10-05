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05.10.2018
Lenta.ru

США в Сирии применят F-22 в ответ на поставку С-300

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F-22
F-22.
Источник: Handout Old / Reuters

После поставки Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 США допускают возобновление использования малозаметных истребителей пятого поколения F-22 Raptor и истребителей четвертого поколения F-16CJ Viper для воздушных операций в сирийском небе, пишет The Drive.

"В начале авиационной военной кампании США в Сирии, когда было непонятно, как Асад (президент Сирии Башар Асад — прим. "Ленты.ру") мог бы ответить, ВВС США использовали F-22 и F-16CJ Vipers, предназначенные для подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника", — пишет американское издание.

The Drive отмечает, что использование F-22 Raptor возможно в районах, находящихся под контролем сирийских правительственных войск. Согласно информации издания, в настоящее время поставленных Россией пусковых установок С-300 недостаточно для охвата северо-западной части Сирии.

В октябре министр обороны Сергей Шойгу рапортовал президенту Владимиру Путину, что Россия завершила передачу Сирии зенитных систем. Чиновник отметил, что в республику доставлены 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

04.10.2018
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-16
F-22
С-300
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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