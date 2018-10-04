Под Брестом десантники из Беларуси и России отрабатывают новые способы действий

На полигоне Брестский проходит тактическое учение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с привлечением усиленной батальонной тактической группы 137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ ВС РФ, в ходе которого впервые будет осуществлено десантирование тяжелой техники. Маневры проводятся под руководством командующего ССО Вооруженных Сил Республики Беларусь.

С белорусской стороны задействовано 1,5 тыс. военнослужащих десантных соединений, воинских частей специального назначения, радиоэлектронной борьбы и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Российские коллеги представлены 300-ми военнослужащими и 70-ю единицами различной техники, в том числе самолетами Ил-76МД из состава Керченского авиационного полка ВКС России, которые совершили перелет на аэродром в г.Барановичи.

В ходе учения будут применяться новые образцы ВВСТ, поступивших на вооружение 38-й одшбр: модернизированные БТР-70МБ1 и 120-мм минометы 2Б23 «НОНА-М1».

Замыслом учения предусмотрена отработка учебно-боевых задач при ведении совместных специальных действий подразделений сил специальных операций и воздушно-десантных войск по поиску, блокированию и уничтожению НВФ и ДРГ условного противника в целях стабилизации обстановки в назначенной зоне ответственности.

При отработке вопросов учения впервые в современной истории десантирование личного состава и военной техники (четырех БТР-Д российских ВДВ, а также гаубицы Д-30 и зенитной установки ЗУ-23-2 ССО Беларуси) будет проводиться одновременно экипажами военно-транспортной авиации из шести самолётов Ил-76МД Вооруженных сил России и Беларуси на ограниченную, ранее незнакомую площадку приземления.

Особенностями маневров является то, что действия обучаемых происходят в темное время суток, в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

Владимир Вуячич