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04.10.2018
Российская газета

Ахиллесова пята: крушение дрона в США выявило критическую уязвимость

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RQ-4 Global Hawk
RQ-4 Global Hawk.
Источник: Bobbi Zapka/wikipedia.org

Определена причина крушения американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk в июне 2017 года, сообщает Air Force Magazine.

Как выяснилось, беспилотный летательный аппарат был потерян из-за сбоя в системе навигации. После вылета с авиабазы Эдвардс, расположенной в Калифорнии, полет проходил нормально, однако затем один из навигационных датчиков начал выдавать неверную информацию. Разведывательный дрон совершил серию недопустимых маневров, в результате которых набрал слишком высокую скорость, после чего начал разрушаться в воздухе. Его обломки упали в районе горы Уитни. Ущерб от потери БПЛА оценивается в 79 миллионов долларов.

Данный инцидент продемонстрировал критическую зависимость американских беспилотников от системы глобальной навигации. Продвинутые в техническом отношении страны способны не только заглушить сигнал GPS, но и изменить его таким образом, что БПЛА будет получать неверные данные о своем местонахождении.

Напомним, что в июне Центр по оценке и изучению опыта боевых операций армии США выпустил пособие, в котором сообщается об уязвимости навигационной системы GPS и американских военных спутников. 


Илья Максимов

03.10.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
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