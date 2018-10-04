Ожоги сетчатки: Когда у Авакова наконец покажут российские лазеры на Донбассе (Depo, Украина)

Уже пятый украинский пограничник «пострадал на Донбассе от использования террористами лазерного оружия», пишет автор «Главреда». При этом он саркастически замечает, что скорее всего, украинские военные просто вводят общество в заблуждение, скрывая за пресловутой «российской угрозой» свою собственную некомпетентность. Ведь если бы в зоне конфликта действительно оказалось лазерное оружие, мало никому бы не показалось, говорится в статье.

Уже пятый украинский пограничник пострадал на Донбассе от использования террористами лазерного оружия. О нем уже второй год рассказывают в Госпогранслужбе. вот только доказательств нет и, похоже, не будет.

Очередная удивительная история на Донбассе. Пограничник Краматорского отряда, который выполнял задачи в составе ООС, во время наблюдения в оптический прибор в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения.

В Госпогранслужбе заявили, что ожог произошел в результате использования боевиками лазерного оружия. И это далеко не первый такой случай, а пятый. И происходят эти странные вещи в Марьинке.

Впервые о "лазерном оружии", которое используют против наших пограничников террористы, мы услышали в 2016-м году. Тогда на марьинском направлении ожоги глаз получили сразу трое военных. А новая "лазерная" разработка армии РФ, конечно же неизвестная, которую использовали против наших военных, разлетелась по украинским и российским СМИ.

В марте 2018-го опять появилось заявление, что пограничник во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", наблюдая через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом.

"Его использовали со стороны временно оккупированной территории. В результате военнослужащий получил ожог сетчатки глаза. Медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности - так называемых ослепляющих лазеров", - говорилось в заявлении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Глава МВД Арсен Аваков тогда прямо сказал, что против пограничников используются лазеры. И ведомство готово поднять этот вопрос на международном уровне через главу МИД Павла Климкина.

Как-то, с последним не сложилось. Вряд ли сложится и после недавнего случая с лазером, который слепит наших пограничников через оптику, потому что ситуация скорее комичная.

Сами подумайте: два года таинственным образом вражеские лазеры слепят наших пограничников, и до сих пор нет ни видео, ни фото хотя бы одного случая, ни данных о том, что же это за лазеры такие. И были ли они вообще? Даже сведения о характерах ожогов у наших ребят какие-то скудные вечно, что очень странно. Россия, бесспорно, испытывает на Донбассе свои новейшие разработки оружия. И вот с лазерами есть маленькая проблемка.

Разработки лазерного оружия, которое бы уничтожала оптику врага велись как в США так и в СССР в 80-х. В "совке" были даже комплексы 1К11 "Стилет" и 1К17 "Сжатие", основной задачей которых была нейтрализация оптико-электронных систем. Вот только они не производились серийно и имели большие размеры - комплексы устанавливались на шасси зенитно-ракетного комплекса "Круг" и САУ 2С19 "Мста-С". Выходит, эти комплексы на выходе выглядят как танки. И если бы даже в теории они и были на Донбассе, то уже давно бы "спалились", если не нашей разведкой, то ОБСЕ или фоточками "ВКонтакте" самих боевиков и "ихтамнетов". Но этого нет.

Еще один момент - выбор мишени для таких мощных комплексов. Очень странно говорить, что огромные лазерные установки уничтожают бинокли, приборы ночного видения наших пограничников. Конечно, мы же совсем забыли о том, что россияне все же "создали" новые лазеры. Путин во время обращения к Федеральному собранию в марте 2018-го сообщил, что с 2017-го года они поступают в российскую армию.

Судя по всему, установка тоже огромная - не заметить ее на Донбассе было бы очень сложно, учитывая то, что "Буки", танки, РЛС и РЭБ видят как наши разведчики с беспилотников, так и СММ ОБСЕ.

Вы спросите: так кто же тогда портит глаза нашим пограничникам?

На самом деле, существует множество вариантов, каким образом можно было получить ожоги. Это и неосторожное использование приборов ночного видения и мощных фонарей, которые есть на "вооружении" у ребят на передке. Если во время включения устройства ночного видения он поймает резкий луч от фонаря, то очень легко выйдет из строя. Если же это произошло по вине наших пограничников, то и ответственность на них. А стоят эти приборы не одну тысячу долларов. Не говоря уже вообще о случаях возможной потери имущества. Если же говорить о вражеских лазерах, то и спросить за сломанный прибор можно с боевиков. А пострадавшие получат помощь от государства из-за ожогов глаз. Мы не утверждаем, что это так, но предположить можно.

Кроме этого, повредить глаза можно техническими жидкостями, которые могли привести к химическому ожогу. Мы же, напомню, не знаем точного диагноза. Известно, что пограничник потерял зрение на 80%.

Во всей этой истории очень удивляет политика Госпогранслужбы, которая находится в подчинении МВД. Два года вас слепят - продемонстрируйте доказательства. Их нет. Хочется посоветовать отдельным командующим сменить пластинку, потому что все это так выглядит, что наши ребята, случайно, пиарят неуловимые российские лазерные мультяшные разработки. А учитывая, что мы никак не можем их поймать или хотя бы вывести вопрос на международный уровень, история похожа на какие-то мифы об НЛО, вот только она очень вредит имиджу Украины.

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Андрій Коваленко