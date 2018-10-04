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04.10.2018
ИноСМИ

Sana (Сирия): Россия завершила поставку систем ПВО С-300 в Сирию

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ЗРК С-300
ЗРК С-300.
Источник: gazeta.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности заявил, что Москва завершила поставку систем ПВО С-300 в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



В ходе совещания Шойгу также доложил участникам об осуществлении поставки другого оборудования в Сирию в соответствии с решением, принятым после крушения российского самолета Ил-20.

Передача систем С-300 нацелена на защиту сирийского воздушного пространства от любого внешнего вмешательства и обеспечение безопасности российских военнослужащих.

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03.10.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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