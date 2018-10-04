Sana (Сирия): Россия завершила поставку систем ПВО С-300 в Сирию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности заявил, что Москва завершила поставку систем ПВО С-300 в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе совещания Шойгу также доложил участникам об осуществлении поставки другого оборудования в Сирию в соответствии с решением, принятым после крушения российского самолета Ил-20.

Передача систем С-300 нацелена на защиту сирийского воздушного пространства от любого внешнего вмешательства и обеспечение безопасности российских военнослужащих.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.