Либерман: Израиль продолжит наносить удары по Сирии, несмотря на С-300

Израиль не будет сворачивать свои операции в Сирии, так как не может от них отказаться, даже несмотря на поставку этой стране российских зенитных ракетных систем С-300, заявил в среду в эфире израильского государственного радио "Кан" министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

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Согласно заявлению Либермана, Израиль "конечно не рад присутствию С-300 в Сирии", но у Тель-Авива нет другого выхода, как только продолжить проведение операций на территории Сирии. В данном случае, по словам министра обороны, Израиль "защищает жизненно важные интересы" и "не может пойти на какие-либо компромиссы в области безопасности еврейского государства". При этом Либерман в очередной раз возложил ответственность за крушение российского самолета-разведчика Ил-20 на сирийскую правительственную армию, заявив, что "в тот момент израильтяне действовали взвешенно и ответственно".

Он пояснил, что в Сирии затронуты интересы Израиля, так как Иран хочет превратить территорию Сирии в "одну большую военную базу Ирана", поэтому при поступлении разведданных о поставках оружия из Ирана в Сирию или Ливан, а также "Хезболле", вооруженные силы будут наносить удары по указанным координатам.

Одной из главных своих задач глава оборонного ведомства Израиля считает вернуть рабочие отношения с российской стороной в "нормальный режим", чтобы в дальнейшем координировать свои действия и более активно задействовать "горячую линию".

Ранее сообщалось, что Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300.