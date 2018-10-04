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04.10.2018
Военное обозрение

4 пусковых установки С-300 уже в Сирии. Госдеп США не верит

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Опубликовано видео доставки российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирийскую Арабскую Республику. Ролик представлен на сайте ТК "Звезда". Продемонстрирована выгрузка комплексов из самолётов Ан-124-100 "Руслан".

ТК "Звезда"

Накануне о доставке систем ПВО в Сирию верховному главнокомандующему доложил министр обороны страны. По словам Сергея Шойгу в САР доставлено 49 единиц военной техники, которая входит в систему развёртывания системы противовоздушной обороны.

Из заявления главы Минобороны России:

Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Отмечено, что работы по доставке были завершены к вечеру 1 октября.

Владимир Путин поинтересовался у Сергея Шойгу, сколько времени понадобится для обучения сирийских расчётов ПВО работе с ЗРК С-300. По словам министра обороны РФ, на это уйдёт около трёх месяцев.

Обращает на себя внимание реакция Госдепа США на заявления Москвы о поставках С-300 сирийской армии. Официальный представитель государственного департамента Хизер Науэрт заявила, что у США нет данных о поставках С-300. Науэрт:

Надеемся, что этого не произошло. В противном случае это привело к серьёзным проблемам в виде нового витка эскалации сирийского конфликта.

Напомним, что решение по отправке в Сирию ЗРК С-300 и систем радиоэлектронной борьбы было принято после трагической ситуации с самолётом Ил-20 ВКС РФ. Минобороны РФ представило данные о том, что сирийский комплекс С-200 сбил Ил-20 по ошибке, так как в тот момент F-16 ВВС Израиля прикрывался российским самолётом радиоэлектронной разведки. В Израиле все эти обвинения отвергают, заявляя, что самолёты ВВС страны уже были в воздушном пространстве Израиля в тот момент, когда система ПВО САР сбивала российский самолёт. Ранее Израиль сначала вообще отрицал свою причастность к нанесению ударов по Сирии, затем заявлял, что вся четвёрка самолётов в момент применения С-200 войск ПВО Сирии находилась на аэродроме базирования.

03.10.2018
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Ан-124
Ан-124-100
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