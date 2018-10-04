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04.10.2018
Военное обозрение

ВПК: Работы по семейству автомобилей "Волк" возобновлены

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Российская "Военно-промышленная компания" (ВПК) возобновила работы над линейкой армейских автомобилей "Волк", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. В настоящее время автомобили проходят этап ходовых и климатических испытаний.

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Как пояснили в компании, "Волк" - это не один автомобиль, а целое семейство как бронированных, так и небронированных автомобилей модульной конструкции. На сегодняшний день образцы находятся на этапе предварительных испытаний в соответствии с графиком и программой испытаний. Проведены пробеги по различным типам дорог и бездорожью, а также проведен цикл климатических испытаний автомобилей в широком диапазоне температур. Как заявляют разработчики, после недельного нахождения при температуре -50С, автомобиль завелся и своим ходом вышел из специальной морозильной камеры.

Семейство "Волк" создается в рамках работ по легкой колесной унифицированной платформе. Впервые бронеавтомобили были показаны в 2010 году на выставке "Технологии в машиностроении". В 2015 году работы над ними были прекращены и возобновлены только в 2018. В отличии от бронеавтомобиля "Тигр" имеющего цельносварной бронекорпус, автомобили "Волк" имеют модульную конструкцию, позволяющую проводить трансформацию машины вне заводских условий. Он имеет несколько типов сменных кузовов и два типа кабин: обычную и бронированную. В 2015 году на испытаниях были представлены две модели: с формулой 4х4, вмещающий 10 человек и с формулой 6х6 – 20 человек.

03.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
Волк
Тигр
Тигр БА
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