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04.10.2018
Военное обозрение

Где теперь оно "всплывёт"? США поставили на Украину крупную партию оружия

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Соединенные Штаты в конце лета этого года поставили Украине крупную партию летального оружия и боеприпасов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

https://ru.depositphotos.com/

Как пишет издание, поставка оружия и боеприпасов осуществлялась через пограничный пункт пропуска "Краковец" и прошла 30 августа 2018 года. На территорию Украины, по сведениям источника издания, было ввезено около 3 с половиной тысяч единиц стрелкового оружия, более 3,1 тысячи мин, 2 млн. патронов, детонирующие устройства в количестве 34 тысяч, а также около 52 тысяч ракет и холостые патроны в количестве 5 млн. 380 тысяч единиц. При этом не поясняется какое именно оружие, какие ракеты и патроны какого калибра были поставлены киевским силовикам.

Также имеется информация, что со стороны Украины получателем груза стала военная часть А-4150, дислоцированная в Львовской области Яворовский район населенный пункт Старичи, а отправителем указана военная база США, расположенная в г. Сиракузы штата Нью-Йорк Томпсон-Роуд 6900.

Ранее сообщалось, что Госдеп США не только одобрил поставки на Украину летального оружия "для защиты ее территориального суверенитете и целостности", но и лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и лёгкого оружия Украине. Кроме США, в список стран, которым разрешено продавать летальное оружие, Украину внесла и Канада.

03.10.2018
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Страны
Ирак
Канада
США
Украина
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