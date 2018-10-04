Минобороны Болгарии получило 4 предложения на поставку истребителей

ЦАМТО, 3 октября. Минобороны Болгарии 1 октября объявило о получении от трех стран (США, Швеции и Италии) четырех предложений по поставке восьми истребителей нового поколения, предназначенных для замены устаревших МиГ-29.

В соответствии с требованиями тендерной процедуры, предложения были оглашены в порядке их получения командующим ВВС генерал-майором Цанко Стойковым, который является председателем совместной межведомственной рабочей группы по закупке новых боевых самолетов.

США представили предложения по поставке новых истребителей F-18 "Супер Хорнет" компании Boeing и новых F-16V производства Lockheed Martin, Швеция – новых "Грипен", Италия – бывших в эксплуатации "Тайфун" консорциума Eurofighter.

Как сообщил заместитель министра Атанас Запрянов, запросы также были направлены Франции (на поставку новых и бывших в эксплуатации истребителей "Рафаль"), Германию (на поставку новых и бывших в эксплуатации истребителей "Тайфун"), Португалию и Израиль (на поставку бывших в эксплуатации F-16).

Назначенная премьер-министром совместная рабочая группа приступила к анализу предложений 2 октября. Планируется, что она завершит свою работу в течение 14 рабочих дней – до 19 октября этого года. Этот период может быть продлен, если от участников потребуется получить дополнительную информацию. По завершении анализа назначенная премьер-министром рабочая группа проведет переговоры с представившими предложения странами (компаниями) о возможностях их улучшения. Итогом работы рабочей группы станет передача окончательного предложения министру обороны, которое затем будет представлено правительству для принятия политического решения о реализации проекта.

Как сообщал ЦАМТО, Народное собрание (парламент) Болгарии 8 июня 2018 года поддержало реализацию нового проекта покупки 8 истребителей для ВВС страны (результаты проведенного в 2017 году конкурса, победителем которого была названа шведская Saab, ранее были аннулированы).

Министерство обороны Болгарии 3 июля 2018 года направило семи странам (США, Израиль, Португалия, Германия, Италия, Франция и Швеция) запросы о предложениях в рамках нового тендера, ответы на которые необходимо было представить к 1 октября. На закупку выделено 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.).

Как сообщалось ранее, контракт планируется подписать в течение 60 дней после объявления победителя. Согласно планам, первые два самолета должны прибыть в Болгарию в течение 2 лет после подписания контракта. На втором этапе проекта предполагается приобрести еще 8 самолетов.