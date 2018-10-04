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04.10.2018
ЦАМТО

Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"

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E-7A Wedgetail
Самолет ДРЛОиУ E-7A Wedgetail.
Источник: www.airliners.net

ЦАМТО, 3 октября. Британское правительство начало эксклюзивные переговоры с компанией Boeing по заключению многомиллиардного контракта, предусматривающего замену парка устаревших самолетов ДРЛОиУ E-3D "Сентри" (AWACS).

По оценке Financial Times, решение реализовать проект с одним потенциальным поставщиком без объявления тендера, вызовет негативную реакцию со стороны европейских оборонных компаний.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подтвердил изданию, что военное ведомство приступило к переговорам с Boeing по вопросу потенциального приобретения самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл" на базе лайнера "Боинг-737-700". Стоимость приобретения и эксплуатации в течение 20 лет от 5 до 6 самолетов этого типа оценивается в 5 млрд. фунтов стерлингов.

Согласно осведомленному с ходом переговоров источнику, одним из побудительных мотивов начать переговоры по приобретению E-7 "Веджтейл" является то, что ВВС Австралии уже закупили данные самолеты. Приобретение самолетов ДРЛОиУ того же типа Великобританией углубило бы оборонное сотрудничество с Австралией. Обе страны также закупили самолеты базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" и истребители F-35 "Лайтнинг-2". Кроме того, Австралия в начале этого года сделала выбор в пользу британского проекта "Тип-26" в конкурсе, предусматривающем строительство 9 кораблей класса "фрегат".

Как уже сообщал ЦАМТО, в начале июля этого года председатель комитета по обороне палаты общин д-р Джулиан Левис в своем письме министру оборонных закупок Великобритании Гуто Беббу заявил о недопустимости приобретения систем ДРЛОиУ/AWACS без проведения тендера.

Д.Левис раскритиковал неудовлетворительное техническое состояние парка E-3D, подчеркнув, что эксплуатационная готовность самолетов и количество летных часов постоянно сокращаются.

Таким образом, в связи с возможной заменой новой системой самолетов E-3D "Сентри", в письме был сделан акцент на преимущества конкурсной процедуры с точки зрения максимального снижения стоимости самолетов и обеспечения надлежащего рассмотрения ряда альтернатив (прим. ЦАМТО: имеются в виду неамериканские платформы). Комитет считает, что в данном случае конкуренция особенно актуальна, поскольку существует несколько вариантов приобретения, которые заслуживают тщательного рассмотрения.

Две ведущие европейские оборонные компании, Airbus и Saab, уже обсудили вопрос о совместном предложении в рамках возможной закупки ВВС Великобритании новых систем ДРЛОиУ. В ходе переговоров между компаниями основное внимание было уделено потенциальному сотрудничеству в рамках проекта объедения платформы A330 или A320 Airbus с версией РЛС ДРЛОиУ Erieye компании Saab.

Руководство Israel Aerospace Industries (IAI) также выразило надежду на то, что Великобритания объявит открытый тендер, в котором сможет принять участие израильская компания. Как заявлено, разработанный IAI самолет ДРЛОиУ G-550 CAEW является более дешевой, однако не менее эффективной заменой нынешнего парка E-3D "Сентри" ВВС Великобритании.

03.10.2018
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Страны
Австpалия
Великобритания
Израиль
США
Продукция
Boeing-737
E-3
Erieye
F-35
P-8 Poseidon
А320
Компании
Airbus
Boeing
IAI
SAAB
Проекты
Type 26
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3 комментария
№1
04.10.2018 13:20
Да, а о британской конструкции речи вообще не идёт...
0
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№2
04.10.2018 13:34
Цитата, q
Стоимость приобретения и эксплуатации в течение 20 лет от 5 до 6 самолетов этого типа оценивается в 5 млрд. фунтов стерлингов.
1млрд и не долларов, а фунтов за шт
0
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№3
04.10.2018 17:00
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
1млрд и не долларов, а фунтов за шт
С учетом эксплуатаций в течение 20 лет,а это очне много.
0
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