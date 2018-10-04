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04.10.2018
ЦАМТО

Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП

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БМП M2A2 Bradley
БМП M2A2 Bradley.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 3 октября. Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП. Запросы будут направлены четырем фирмам-производителям из Швеции, Испании и Германии, стоимость закупки составит около 50 млрд. крон (около 2 млрд. евро).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам 2 октября после заседания коллегии Минобороны глава военного ведомства Лубомир Метнар.

"Обновление парка гусеничных БМП станет крупнейшим оборонным заказом в истории республики. Мы хотим сделать все открыто. Коллегия однозначно согласилась с тем, что мы обратимся к четырем потенциальным поставщикам", – сказал министр.

По словам Л.Метнара, приглашения на участие в тендере получат шведское подразделение BAE Systems, испанская General Dynamics European Land Systems и две немецкие – PSM и Rheinmetall Landsysteme, отмечает агентство.

О дальнейших подробностях проекта министр пообещал рассказать журналистам после того, как он будет одобрен правительством. Победителя тендера Минобороны планирует выбрать в течение первого квартала 2019 года, а летом того же года подписать контракт на поставку БМП. Первые из них, по словам Л.Метнара, должны поступить в чешскую армию в 2020 году, передает "РИА Новости".

03.10.2018
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Страны
Германия
Испания
Чехия
Швеция
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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5 комментариев
№1
04.10.2018 05:10
Цитата, q
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП. Запросы будут направлены четырем фирмам-производителям из Швеции, Испании и Германии, стоимость закупки составит около 50 млрд. крон (около 2 млрд. евро).
По 10 мил.дол за ед,куда мир катится.
0
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№2
04.10.2018 09:14
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
По 10 мил.дол за ед,куда мир катится.
Небратьям впарили свои БМП, теперь замену закупают.. Цена, конечно, конская.
+1
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№3
04.10.2018 17:05
Не в тему,но https://bmpd.livejournal.com/3364266.html
Цитата, q
штатная численность британских сухопутных войск установлена в 82420 человек, в то время как фактическая численность на 1 июля 2018 года составила 76880 человек.
куда НАТО катится,я понимаю что и наши 300 тыс.в СВ не густо,но у нас есть ВДВ,ГРУ,МП,армейская авиация в ВВС,а у бритов все это в СВ.
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№4
04.10.2018 19:11
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
По 10 мил.дол за ед,куда мир катится.

Норм цена.  Эти машины не для боев между блоками с армиями в тысячи самолетов и десятки тысяч ББМ.   Там да,  решает цена/эффективность:   если машина уничтожает больше денежных единиц чем стоит сама,  это хорошо.

А это транспорт белых бван на сафари.
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№5
04.10.2018 19:19
Цитата, DEMiURG сообщ. №4
Норм цена. 
Ага,на фоне наших если Армта 400 мил.р,б=пусть Курганец 150 мил.р,хотя думаю вложатся в 100-120. то есть 1,5-2,5 мил.дол.
0
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