ЦАМТО, 3 октября. Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП. Запросы будут направлены четырем фирмам-производителям из Швеции, Испании и Германии, стоимость закупки составит около 50 млрд. крон (около 2 млрд. евро).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам 2 октября после заседания коллегии Минобороны глава военного ведомства Лубомир Метнар.

"Обновление парка гусеничных БМП станет крупнейшим оборонным заказом в истории республики. Мы хотим сделать все открыто. Коллегия однозначно согласилась с тем, что мы обратимся к четырем потенциальным поставщикам", – сказал министр.

По словам Л.Метнара, приглашения на участие в тендере получат шведское подразделение BAE Systems, испанская General Dynamics European Land Systems и две немецкие – PSM и Rheinmetall Landsysteme, отмечает агентство.

О дальнейших подробностях проекта министр пообещал рассказать журналистам после того, как он будет одобрен правительством. Победителя тендера Минобороны планирует выбрать в течение первого квартала 2019 года, а летом того же года подписать контракт на поставку БМП. Первые из них, по словам Л.Метнара, должны поступить в чешскую армию в 2020 году, передает "РИА Новости".