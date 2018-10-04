Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
ЦАМТО, 3 октября. Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП. Запросы будут направлены четырем фирмам-производителям из Швеции, Испании и Германии, стоимость закупки составит около 50 млрд. крон (около 2 млрд. евро).
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам 2 октября после заседания коллегии Минобороны глава военного ведомства Лубомир Метнар.
"Обновление парка гусеничных БМП станет крупнейшим оборонным заказом в истории республики. Мы хотим сделать все открыто. Коллегия однозначно согласилась с тем, что мы обратимся к четырем потенциальным поставщикам", – сказал министр.
По словам Л.Метнара, приглашения на участие в тендере получат шведское подразделение BAE Systems, испанская General Dynamics European Land Systems и две немецкие – PSM и Rheinmetall Landsysteme, отмечает агентство.
О дальнейших подробностях проекта министр пообещал рассказать журналистам после того, как он будет одобрен правительством. Победителя тендера Минобороны планирует выбрать в течение первого квартала 2019 года, а летом того же года подписать контракт на поставку БМП. Первые из них, по словам Л.Метнара, должны поступить в чешскую армию в 2020 году, передает "РИА Новости".
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Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП. Запросы будут направлены четырем фирмам-производителям из Швеции, Испании и Германии, стоимость закупки составит около 50 млрд. крон (около 2 млрд. евро).По 10 мил.дол за ед,куда мир катится.
По 10 мил.дол за ед,куда мир катится.Небратьям впарили свои БМП, теперь замену закупают.. Цена, конечно, конская.
штатная численность британских сухопутных войск установлена в 82420 человек, в то время как фактическая численность на 1 июля 2018 года составила 76880 человек.куда НАТО катится,я понимаю что и наши 300 тыс.в СВ не густо,но у нас есть ВДВ,ГРУ,МП,армейская авиация в ВВС,а у бритов все это в СВ.
По 10 мил.дол за ед,куда мир катится.
Норм цена. Эти машины не для боев между блоками с армиями в тысячи самолетов и десятки тысяч ББМ. Там да, решает цена/эффективность: если машина уничтожает больше денежных единиц чем стоит сама, это хорошо.
А это транспорт белых бван на сафари.