Сергей Шойгу: Россия завершила поставку Сирии ЗРС С-300

ЦАМТО, 3 октября. Россия передала Сирии 49 ед. техники в рамках поставки ЗРС С-300, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.

По словам С.Шойгу, "мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 ед. техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", – передает "РИА Новости".

Он подчеркнул, что эту работу завершили сутки назад, в Сирию поставили весь комплекс.

Глава оборонного ведомства отметил, что сирийских специалистов уже начали обучать управлению системой С-300, на это понадобится три месяца.

Также С.Шойгу сообщил участникам совещания, что работу по созданию единой системы управления ПВО в Сирии закончат уже в этом месяце, отмечает агентство.

"Завершим полностью всю работу с подготовкой и обучением экипажей, завязыванием в единую сеть к 20 октября", – сказал министр.

Он отметил, что сейчас российские специалисты по радиоэлектронной борьбе контролируют основное направление, с которого шли заходы на сирийскую территорию.

"Мы значительно усилили и включили систему радиоэлектронной борьбы. Добавили дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 км и дальнюю зону – основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию – на глубину 200 км", – сказал С.Шойгу.

Минобороны России обнародовало кадры выгрузки в Сирии техники, входящей в состав ЗРС С-300, сюжет показали в эфире телеканала "Звезда". На кадрах видно, как комплексы в темное время суток выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".