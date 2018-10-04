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04.10.2018
ЦАМТО

Большой гидрографический катер нового поколения "Георгий Зима" приступил к испытаниям в Финском заливе

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Катер "Георгий Зима"
Гидрографический катер "Георгий Зима" проекта 23040Г.
Источник: ОАО "Завод "Нижегородский Теплоход"

ЦАМТО, 3 октября. Головной большой гидрографический катер (БГК) проекта 23040Г "Георгий Зима", построенный на судостроительном предприятии "Завод Нижегородский Теплоход" для гидрографической службы ВМФ России, приступил к испытаниям в Финском заливе.

Планируется, что после завершения всех этапов испытаний БГК "Георгий Зима" будет принят в состав ВМФ до конца 2018 года.

В ближайшее время в Ломоносов прибудет первый серийный (второй по счету) БГК проекта 23040Г "Александр Евланов", экипаж которого также приступит к его испытаниям в назначенных районах Финского залива.

Согласно контракту, "Завод Нижегородский Теплоход" продолжит строительство серии этих катеров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

БГК проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. м. При помощи катеров проекта 23040Г гидрографическая служба ВМФ сможет эффективно выполнять задачи по обслуживанию всех типов плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), задачи постановки/съемки всех типов плавучих предостерегательных знаков весом до 1,7 т и длиной до 6,5 м.

С помощью катеров данного типа может осуществляться доставка личного состава, продовольствия, ЗИП и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования ВМФ, производиться навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

Экипаж катера составляет девять человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено пять двухместных кают и одна одноместная.

Размерения БГК проекта 23040Г: длина наибольшая – 33,04 м, длина расчетная – 29,16 м, ширина – 6,8 м.

03.10.2018
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Россия
Финляндия
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Минoбороны РФ
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