Большой гидрографический катер нового поколения "Георгий Зима" приступил к испытаниям в Финском заливе

ЦАМТО, 3 октября. Головной большой гидрографический катер (БГК) проекта 23040Г "Георгий Зима", построенный на судостроительном предприятии "Завод Нижегородский Теплоход" для гидрографической службы ВМФ России, приступил к испытаниям в Финском заливе.

Планируется, что после завершения всех этапов испытаний БГК "Георгий Зима" будет принят в состав ВМФ до конца 2018 года.

В ближайшее время в Ломоносов прибудет первый серийный (второй по счету) БГК проекта 23040Г "Александр Евланов", экипаж которого также приступит к его испытаниям в назначенных районах Финского залива.

Согласно контракту, "Завод Нижегородский Теплоход" продолжит строительство серии этих катеров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

БГК проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 тыс. м. При помощи катеров проекта 23040Г гидрографическая служба ВМФ сможет эффективно выполнять задачи по обслуживанию всех типов плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), задачи постановки/съемки всех типов плавучих предостерегательных знаков весом до 1,7 т и длиной до 6,5 м.

С помощью катеров данного типа может осуществляться доставка личного состава, продовольствия, ЗИП и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования ВМФ, производиться навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

Экипаж катера составляет девять человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено пять двухместных кают и одна одноместная.

Размерения БГК проекта 23040Г: длина наибольшая – 33,04 м, длина расчетная – 29,16 м, ширина – 6,8 м.