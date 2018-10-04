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04.10.2018
ТАСС

ВКС РФ отследили с начала года более 40 запусков российских и иностранных ракет

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Военнослужащий войск Воздушно-космической обороны на боевом дежурстве. Архивное фото
Военнослужащий войск Воздушно-космической обороны на боевом дежурстве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В инфографике, опубликованной газетой "Красная звезда", также сообщается, что 900 космических объектов были обнаружены и приняты на сопровождение

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Космические войска из состава Воздушно-космических сил РФ с начала 2018 года отследили более 40 запусков российских и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения. Такие данные приводятся в инфографике, опубликованной в среду газетой "Красная звезда".

В инфографике также сообщается, что 900 космических объектов были обнаружены и приняты на сопровождение. Свыше 500 космических аппаратов с начала года были выведены в мире на орбиты, более 180 объектов прекратили существование.

Также сообщается, что космические войска зафиксировали 10 опасных сближеней космических объектов со спутниками российской группировки. По данным инфографики, с начала 2018 года с Плесецка было запущено шесть баллистических ракет и ракет космического назначения.

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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