Минобороны опубликовало кадры поставки зенитных ракетных систем С-300 в Сирию

На кадрах видно, как ЗРК выгружаются на авиабазе Хмеймим из самолета Ан-124-100 "Руслан"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры поставки зенитных ракетных систем (ЗРК) С-300 в Сирию. Видео размещено в среду в эфире телеканалов "Россия 24" и "Звезда".

На кадрах видно, как ЗРК С-300 выгружаются на авиабазе Хмеймим из самолета Ан-124-100 "Руслан" Минобороны РФ.

2 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину на совещании с членами Совбеза, что Россия передала Сирии 49 единиц техники в рамках поставки ЗРК С-300, направленной на повышение безопасности военных из РФ в Сирийской Арабской Республике.

Шойгу 24 сентября сообщил, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии из-за действий израильских ВВС вынудила Москву принять дополнительные меры безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров 28 сентября на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН уточнил в Нью-Йорке, что Москва уже начала поставку С-300 Дамаску.