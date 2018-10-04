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04.10.2018
РИА Новости

Международные учения "Индра-2018" пройдут с 18 по 28 ноября в Индии

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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ во время учений Индра. Архивное фото
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ во время учений Индра. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Представители Восточного военного округа и Вооруженных сил Индии на завершающей конференции по подготовке к проведению международных учений "Индра-2018" согласовали дату маневров, они пройдут с 18 по 28 ноября на территории Индии, сообщает пресс-служба ВВО.

Завершающая конференция по подготовке к учениям проходила в Индии. Российскую делегацию возглавлял командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Олег Цеков.

"Стороны определились, что учение состоится на полигоне вблизи населенного пункта Бабина штата Уттар Прадеш республики Индия с 18 по 28 ноября текущего года. С российской стороны спланировано задействовать около 250 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО из Приморского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация ВВО осмотрела полигон проведения учения и ознакомилась с тем, как будет организовано прибытие и размещение российской группировки.

Российско-индийские антитеррористические учения "Индра" проводятся с 2003 года. Предыдущее совместное учение состоялось в 2017 году на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате.

03.10.2018
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