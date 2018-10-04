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04.10.2018
РИА Новости

Минобороны показало кадры поставки ЗРК С-300 в Сирию

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Зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300. Архивное фото
Зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минобороны обнародовало кадры выгрузки в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300. Сюжет показали в эфире телеканала "Звезда".

На кадрах видно, как комплексы выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии, сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик. Погибли пятнадцать военных.



В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.

Спустя неделю он озвучил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии, среди которых не только поставки С-300, но и оснащение командных пунктов сирийских ПВО автоматизированными системами управления, осуществление радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Накануне Шойгу на совещании членов Совбеза сообщил, что Москва уже передала Дамаску локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. По его словам, для обучения сирийских военных работе с С-300 потребуется три месяца.

03.10.2018
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
F-16
Ан-124
С-300
Персоны
Шойгу Сергей
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