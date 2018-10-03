CNN: главу Пентагона пытались отравить токсичным веществом в конверте
Министр обороны США Джеймс Мэттис.
Источник: © REUTERS/Michaela Rehle
Главу Пентагона Джеймса Мэттиса и руководителя военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона хотели отравить при помощи токсичного вещества в конвертах, передает CNN.
Сообщается, что конверты, содержащие следы токсичного вещества рицин были обнаружены в конвертах во время предварительного досмотра почты, поступающей в Пентагон, 1 октября.
Конверты не попали на территорию Пентагона, сотрудники ведомства не подвергались опасности.
Сам Мэттис находится в поездке по Европе.
02.10.2018
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