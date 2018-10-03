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03.10.2018
Газета.ru

CNN: главу Пентагона пытались отравить токсичным веществом в конверте

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Министр обороны США Джеймс Мэттис
Министр обороны США Джеймс Мэттис.
Источник: © REUTERS/Michaela Rehle

Главу Пентагона Джеймса Мэттиса и руководителя военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона хотели отравить при помощи токсичного вещества в конвертах, передает CNN.

Сообщается, что конверты, содержащие следы токсичного вещества рицин были обнаружены в конвертах во время предварительного досмотра почты, поступающей в Пентагон, 1 октября.

Конверты не попали на территорию Пентагона, сотрудники ведомства не подвергались опасности.

Сам Мэттис находится в поездке по Европе.

02.10.2018
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Страны
США
3 комментария
№1
03.10.2018 06:23
И ни слова о "руке" России.
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№2
03.10.2018 10:31
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Все и так "знают"....))
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№3
03.10.2018 14:11
Личное письмо от Путина? Не иначе решил очередного агента устранить...
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