Совфед порекомендовал увеличить довольствие солдат-срочников до 2 тыс. рублей в месяц

Также законопроект предполагает ежемесячные надбавки за задачи, связанные с риском для жизни и здоровья в мирное время, и за командование подразделениями

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал правительству России поддержать проект изменений федерального закона о денежном довольствии солдат-срочников. Проект предполагает выплаты в размере 2 тыс. рублей в месяц.

"Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности решил рекомендовать Правительству Российской Федерации поддержать проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", разработанный Минобороны России, в части установления для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, денежного довольствия в размере 2 тыс. рублей в месяц", - говорится в проекте решения совещания Комитета.

Также закон закрепит ежемесячные надбавки за задачи, связанные с риском для жизни и здоровья в мирное время, и ежемесячные надбавки за командование подразделениями. Решение по законодательному закреплению довольствия и надбавок для срочников принято на совещании Комитета "О совершенствовании законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе в части реализации прав и социальных гарантий граждан, проходящих военную службу по призыву".

На данный момент Федеральным законом от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" денежное довольствие военнослужащих по призыву без различных надбавок составляет от 1 тыс. до 1,8 тыс. рублей в зависимости от занимаемой воинской должности.

Ранее увеличенное довольствие и дополнительные надбавки были установлены в рамках эксперимента. С учетом изменений и дополнений, на время эксперимента по унификации денежного довольствия солдат-срочников, положения закона о размере довольствия не действовали, и по факту денежное довольствие военнослужащих срочной службы уже составляет 2 тыс. рублей. По итогам эксперимента Минобороны предложило закрепить данные положения законодательно.

Законопроектом предусматривается установить довольствие в размере 2 тыс. рублей во всех частях и соединениях Вооруженных сил РФ с 1 января 2019 года. Реализация законопроекта потребует дополнительного финансирования в размере 14-16 млн рублей в год. Минфин ранее не поддержал проект федерального органа в связи с необходимостью выделения дополнительных бюджетных средств.