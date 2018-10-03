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03.10.2018
ТАСС

Совфед порекомендовал увеличить довольствие солдат-срочников до 2 тыс. рублей в месяц

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: РИА Новости

Также законопроект предполагает ежемесячные надбавки за задачи, связанные с риском для жизни и здоровья в мирное время, и за командование подразделениями

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал правительству России поддержать проект изменений федерального закона о денежном довольствии солдат-срочников. Проект предполагает выплаты в размере 2 тыс. рублей в месяц.

"Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности решил рекомендовать Правительству Российской Федерации поддержать проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", разработанный Минобороны России, в части установления для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, денежного довольствия в размере 2 тыс. рублей в месяц", - говорится в проекте решения совещания Комитета.

Также закон закрепит ежемесячные надбавки за задачи, связанные с риском для жизни и здоровья в мирное время, и ежемесячные надбавки за командование подразделениями. Решение по законодательному закреплению довольствия и надбавок для срочников принято на совещании Комитета "О совершенствовании законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе в части реализации прав и социальных гарантий граждан, проходящих военную службу по призыву".

На данный момент Федеральным законом от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" денежное довольствие военнослужащих по призыву без различных надбавок составляет от 1 тыс. до 1,8 тыс. рублей в зависимости от занимаемой воинской должности.

Ранее увеличенное довольствие и дополнительные надбавки были установлены в рамках эксперимента. С учетом изменений и дополнений, на время эксперимента по унификации денежного довольствия солдат-срочников, положения закона о размере довольствия не действовали, и по факту денежное довольствие военнослужащих срочной службы уже составляет 2 тыс. рублей. По итогам эксперимента Минобороны предложило закрепить данные положения законодательно.

Законопроектом предусматривается установить довольствие в размере 2 тыс. рублей во всех частях и соединениях Вооруженных сил РФ с 1 января 2019 года. Реализация законопроекта потребует дополнительного финансирования в размере 14-16 млн рублей в год. Минфин ранее не поддержал проект федерального органа в связи с необходимостью выделения дополнительных бюджетных средств.

02.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
03.10.2018 10:31
Цитата, q
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал правительству России поддержать проект изменений федерального закона о денежном довольствии солдат-срочников. Проект предполагает выплаты в размере 2 тыс. рублей в месяц.
А студентам ВУЗов подкинут 62 рубля к их безумной стипендии в 1571 рубль.
Учащиеся техникумов и колледжей получат дополнительно 34 рубля к своим 856 рублям.
https://www.gazeta.ru/business/2017/11/29/11017568.shtml?updated

А по всем СМИ вещают о технологичных прорывах и диверсификациях и удивляются, что это у нас ни инженерОв, ни токарЕй не хватает.
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