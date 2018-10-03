Ушаков: контракт на поставку С-400 Индии будет подписан во время визита Путина 5 октября

Сумма сделки - более $5 млрд, подчеркнул помощник президента

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия и Индия во время визита президента РФ Владимира Путина в Дели 5 октября подпишут контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 более чем на $5 млрд. Об этом заявил журналистам во вторник помощник президента России Юрий Ушаков.

"Во время переговоров будет затронута тема сотрудничества в военно-технической сфере, будут обсуждены различные мероприятия, которые осуществляются по линии вооруженных сил [двух стран] <...> Ключевой особенностью этого визита будет подписание контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в составе пяти полков. Сумма этой сделки - более $5 млрд", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что вопросы сотрудничеств в ВТС будут обсуждаться преимущественно во время переговоров в узком составе. По его словам, военно-техническая сфера - "одна из активных составляющих сотрудничества России и Индии, причем между странами налажены и совместная разработка, и производство современной продукции военного назначения". "Здесь связи носят давнишний, традиционный характер", - подчеркнул помощник президента.

По словам Ушакова, "в результате Индия получит современный комплекс ПВО, который превосходит по своим характеристикам аналогичные комплексы других стран".

При этом он отказался отвечать на уточняющий вопрос ТАСС, планируется ли подписание других соглашений в сфере ВТС, в частности, на поставку Индии четырех фрегатов, отметив, что работа над другими соглашениями в военно-технической области пока ведется.

О грядущих переговорах в Индии

По итогам переговоров Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди планируется подписать более 20 документов.

"Помимо разговора тет-а-тет состоятся [5 октября] переговоры в узком составе, затем в расширенном составе, затем будет проведен рабочий завтрак как продолжение переговоров в расширенном составе с участием министров и ведущих бизнесменов. Затем - подписание совместных документов, их в копилке визита достаточно много. На сегодняшний день это 23 документа, некоторые из них еще досогласовываются", - сказал Ушаков. Он добавил, что вечером 4 октября состоится неформальный ужин, в ходе которого стороны обменяются мнениями по международным и двусторонним вопросам. А 5 октября по итогам визита президент России и премьер-министр Индии примут совместное заявление.

Ушаков отметил, что Путин и Моди придерживаются договоренности "о проведении обстоятельных бесед формате тет-а-тет, в ходе которых обсуждаются буквально все вопросы - ситуация в мире и принципиальные вопросы двусторонних отношений, обмен мнениями без фиксированной повестки дня". "И в этом году визит начинается именно с такого контакта. Президент прилетает 4 октября, и вечером состоится неформальный ужин, рассчитанный на пару-тройку часов, в ходе которого будет проведен неформальный обмен мнениями по международным вопросам и двусторонним темам", - рассказал Ушаков.

По словам помощника президента, в ходе переговоров 5 октября "будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, будет затронута проблематика развития отношений по различным направлениям - торгово-экономическим, культурным, гуманитарным, а также ключевые региональные и глобальные вопросы, в том числе вопросы взаимодействия в БРИКС, ШОС, Группе двадцати, ООН". Ушаков сообщил. что уже практически согласовано совместное заявление двух лидеров, которое будет принято по итогам переговоров. В продолжении визита, по словам Ушакова, российский лидер "по традиции встретится с президентом Индии, обсудит и проблематику двусторонних отношений". Кроме того, будут подведены итоги визита в Дели.

Встреча с одаренными детьми РФ и Индии

Среди других мероприятий визита Ушаков назвал встречу Путина и Моди с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и группой одаренных индийских детей, причем каждую сторону представят по десять детей. "Наши воспитанники будут приглашены в Индию несколько дней назад, они сейчас находятся в Индии и вместе со своими коллегами, сверстниками пытались разрабатывать целый ряд инновационных проектов по таким темам, как чистая энергия, обращение с отходами, управление водными ресурсами. Об этом они расскажут на встрече с двумя лидерами", - добавил Ушаков.

В ходе визита также будет проходить российско-индийский деловой форум, лидеры двух стран примут участие "в его заключительной стадии, выступят перед ведущими бизнесменами и руководителями министерств". Ушаков пояснил, что форум проходит в формате круглых столов по четырем основным направлениям сотрудничества - энергетика, цифровая экономика, стартапы и инфраструктура. Участники этих круглых столов затем выступят перед Путиным и Моди с докладами по этим направлениям.