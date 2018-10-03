В РФ предложили построить авианосец-катамаран

Крыловский государственный научный центр предложил проект легкого авианосца с подводной частью в виде полукатамарана, передает ТАСС.

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По словам представителя центра, такой схемы для авианесущих кораблей еще не предлагалась. Модель корабля была впервые представлена на форуме "Армия-2028".

По словам собеседника агентства, главной особенностью этого проекта (название пока не получил) – конструкция подводной части корпуса, в которой реализована "полукатамаранная форма".

Полукатамаранная потому, что два отдельных корпуса (в корме) к носовой части сходятся в один. Эта схема при меньшем водоизмещении позволяет построить широкую полетную палубу, как у кораблей более тяжелого класса. В итоге на авианосце можно будет разместить "полноценное палубное авиакрыло", рассказал представитель компании.

Он уточнил, что расчетное водоизмещение (полное) корабля составляет 44 тыс. тонн, длина корпуса – 304 метра, ширина – 78 метров, предполагаемая осадка – 8,5 метров. Скорость – до 28 узлов, дальность хода – 8 тыс. миль.

Авиакрыло может насчитывать до 46 летательных аппаратов, в том числе 25-28 самолетов Су-33 МиГ-29К, четыре самолета управления и более десяти вертолетов семейства Ка-27.

Для сравнения, "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 59 тыс. тонн имеет авиационную группу до 52 летательных аппаратов.