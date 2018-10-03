Войти
03.10.2018
Военное обозрение

Проект "Сармат": от бросковых испытаний к лётным

501
0
0

Первые летные испытания новой межконтинентальной ракеты "Сармат" планируются на начало 2019 года, передает ТАСС сообщение источника в российском оборонно-промышленном комплексе.

Минобороны РФ

Старт летно-конструкторским испытаниям МБР "Сармат" будет дан в начале следующего года, сказал собеседник.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении двух бросковых испытаниях ракеты. По словам представителя ведомства, оба испытания завершились с положительным результатом, что позволило перейти к подготовке летных испытаний системы.

Источник уточнил, что двух успешных "бросков" оказалось достаточно, чтобы завершить этот этап испытаний, поэтому до начала следующего (летного) будет выполняться только наземная отработка агрегатов комплекса.

Напомним, РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО Satan-2) – стратегический ракетный комплекс 5-го поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. Разрабатывается Государственным ракетным центром (ГРЦ) им. Макеева. Создание ракеты обусловлено двумя основными причинами: моральное устаревание "Воеводы" (Р-36М, стоит на вооружении с 1988 года), а также необходимость прекращения зависимости от украинского ОПК. Как сообщали в военном ведомстве, масса забрасываемой головной части ракеты составит 10 тонн. Первые поставки в войска запланированы на 2020 год.

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
РС-20Б
Сармат МБР
Компании
ГРЦ им. Макеева
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
16.05.2016
Гиперзвуковой прорыв России
21.04.2015
Серийные поставки стратегической ракеты "Сармат", которая придет на смену "Сатане", начнутся в 2018-2019 годах - замминистра обороны
20.01.2015
Новый щит и новый меч
29.09.2014
Ядерный сюрприз созреет раньше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 23:04
  • 40
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 03.10 21:55
  • 142
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 03.10 21:54
  • 9
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
  • 03.10 21:47
  • 1
Чем заменим коммунизм
  • 03.10 21:40
  • 79
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.10 21:30
  • 9
Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
  • 03.10 21:25
  • 12
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 03.10 21:22
  • 6
"Нанесем удар": почему США грозят России
  • 03.10 20:35
  • 3
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
  • 03.10 20:07
  • 58
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 03.10 19:59
  • 3
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 03.10 19:50
  • 26
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 03.10 19:36
  • 20
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 03.10 19:21
  • 297
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 03.10 19:12
  • 7592
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков