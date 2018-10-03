Проект "Сармат": от бросковых испытаний к лётным

Первые летные испытания новой межконтинентальной ракеты "Сармат" планируются на начало 2019 года, передает ТАСС сообщение источника в российском оборонно-промышленном комплексе.

Минобороны РФ

Старт летно-конструкторским испытаниям МБР "Сармат" будет дан в начале следующего года, сказал собеседник.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении двух бросковых испытаниях ракеты. По словам представителя ведомства, оба испытания завершились с положительным результатом, что позволило перейти к подготовке летных испытаний системы.

Источник уточнил, что двух успешных "бросков" оказалось достаточно, чтобы завершить этот этап испытаний, поэтому до начала следующего (летного) будет выполняться только наземная отработка агрегатов комплекса.

Напомним, РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО Satan-2) – стратегический ракетный комплекс 5-го поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. Разрабатывается Государственным ракетным центром (ГРЦ) им. Макеева. Создание ракеты обусловлено двумя основными причинами: моральное устаревание "Воеводы" (Р-36М, стоит на вооружении с 1988 года), а также необходимость прекращения зависимости от украинского ОПК. Как сообщали в военном ведомстве, масса забрасываемой головной части ракеты составит 10 тонн. Первые поставки в войска запланированы на 2020 год.