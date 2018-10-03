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03.10.2018
ТАСС

Рогозин не исключил, что американский космоплан X-37 может нести оружие

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Boeing X-37B
Экспериментальный беспилотный орбитальный самолёт Boeing X-37B.
Источник: NASA

По словам главы Роскосмоса, никто официально не скажет о том, может ли Х-37 быть носителем оружия, а американская сторона это никогда не подтвердит

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Роскосмосу пока неизвестно о функциях американского беспилотного космоплана X-37, но вполне возможно, что он может быть использован как носитель оружия в космосе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У американцев летает одна штука, называется Х-37, это такой космоплан. Целей его мы не понимаем, точнее, понимаем, но официальных разъяснений мы не получаем. То есть, по сути, это такой челнок, который в течение нескольких месяцев находился в космическом пространстве, потом возвращается, потом снова стартует. Эту вещь можно использовать в качестве носителя оружия", - сказал Рогозин в эфире Первого канала.

По его словам, никто официально не скажет о том, может ли Х-37 быть носителем оружия, а американская сторона это никогда не подтвердит. "Мы, соответственно, тоже будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если ни дай бог оно будет размещено в космосе, оно может планировать сверху", - отметил глава Роскосмоса.

"Космическая группировка системы предупреждения о ракетном нападении засекает так называемый "факел", то есть сам факт старта из шахты баллистической ракеты, что является началом большой термоядерной войны. А здесь вы это не видите, потому что атака идет сверху, выше вас находится и сверху летит эта чума. Поэтому мы хотим понять, что это такое и когда будем знать, будем искать противоядие", - добавил Рогозин.

Секретный проект X-37B Orbital Test Vehicle компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально аппарат многоразового использования X-37 предназначался для ремонта спутников на орбите. Однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.

С 2010 года аппараты выполняют испытательные орбитальные полеты. По мнению экспертов, X-37 могут использоваться как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Потенциально на них могут быть установлены вооружения, но Пентагон заверяет, что это не входит в его планы.

02.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
X-37
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