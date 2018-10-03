В России стартовали летно-тактические учения ВКС

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Воздушно-космических силах (ВКС) России стартовали летно-тактические учения с участием стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из состава трех авиаполков, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что тренировки проходят в рамках контрольной проверки Вооруженных сил за 2018 год. "В них задействованы экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 трех авиационных полков, дислоцированных в Саратовской, Калужской и Мурманской областях", - сказали в министерстве.

Также к учениям привлечены самолеты-заправщики Ил-78 из состава отдельного авиаполка дальней авиации. "Всего в учении задействовано более 20 единиц авиационной техники, а также до 10 аэродромов на территории Западного, Центрального и Восточного округов", - сказали в министерстве.

Как уточнили в Минобороны, летный состав в ходе маневров отработает перебазирование на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе и применение оружия по наземным целям на полигоне.