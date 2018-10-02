Российские вузы зачислили последних студентов, которые могут отучиться на военных кафедрах - военный комиссар

Студенты Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики во время занятий на военной кафедре.

Ростов-на-Дону. 1 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Учебные военные центры будут созданы на месте военных кафедр при высших учебных заведениях с 2019 года, сообщил журналистам на пресс-конференции в ростовском пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг" военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин.

"Изменения законодательства, упраздняющие военные кафедры при ВУЗах, вступят в силу с 31 января 2019 года. Образованные на их местах учебные военные центры будут также готовить солдат, сержантов и офицеров по военным специальностям", - сказал А.Трушин.

Он отметил, что фактически, в этом году был последний набор студентов для обучения на военных кафедрах, которые после выпуска могли отправиться сразу в запас. Выпускники учебных военных центров должны будут после окончания обучения пойти в войска на службу по контракту.