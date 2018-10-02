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02.10.2018
Военное обозрение

Американский ветеран о ВСУ: набрали вороватых людей второго сорта

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В украинской армии практически не осталось профессионалов, считает капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

flickr.com/7th Army Training Command

Так ветеран отреагировал на заявление украинского эксперта, рассказавшего о проблемах в ВСУ со страховками для военнослужащих. Он отмечал, что пострадавшим из-за неправильного использования военной техники солдатам Минобороны не выплачивает никаких компенсаций, тем самым наказывая не только бойцов, но их семьи.

Табах отметил, что в ВС США подобный непрофессионализм, во-первых, недопустим, а во-вторых, ответственность за неумышленную порчу военного имущества, если таковое произошло, вместе с солдатом несет его командир, не научивший подчиненного определенным навыкам или дисциплине.

Если мой боец поехал после службы домой на машине, не пристегнулся и попал в аварию – это моя вина, что у меня боец оказался недисциплинированным, это конец моей карьере, сказал капитан.

Поэтому все беды подобного плана в украинской армии можно объяснить лишь одним – отсутствием профессионализма.

Нет тут профессионалов. Когда высококлассных специалистов меняют на людей второго сорта, на людей вороватых, тогда и получается эта "труба" (миномет "Молот"),

цитирует Табаха РИА Новости.

flickr.com/7th Army Training Command

Напомним, летом текущего года представитель Минобороны Украины сообщил о том, что во время учения на полигоне в Ровенской области из-за взрыва украинского миномета "Молот" погибли два военнослужащих, еще девять человек получили ранения. После трагедии эксплуатация "Молота" была приостановлена.

01.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Украина
Проекты
Военные учения
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