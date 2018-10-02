Войти
02.10.2018
Интерфакс-АВН

Песков на вопрос о поставках С-400 в Индию: в ходе визита Путина в эту страну тема ВТС будет обсуждаться

543
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Тема военно-технического сотрудничества будет фигурировать на повестке дня переговоров в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию.

"Состоится официальный визит президента России в Индию. Действительно, планируется к подписанию целый пакет документов и, действительно, на повестке дня переговоров будет фигурировать тема ВТС", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, "какой прогресс можно ожидать в части поставок систем С-400 в Индию".

Д.Песков добавил, что "каких-то больших деталей" предстоящих переговоров предоставить не может.

01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.10.2018
С-400 и Индия: выбор с предысторией
28.09.2018
Третьим будете: Индия планирует закупить у России С-400
28.09.2018
С-300 в Сирии: будет ли новая война
28.09.2018
Times of India: Индия купит С-400, несмотря на угрозу санкций США
27.09.2018
Вице-премьер РФ Борисов заявляет о скором завершении работ над С-500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 22:10
  • 290
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 02.10 21:45
  • 6
Тяжелый путь легкого истребителя: какой будет российская военная авиация
  • 02.10 21:16
  • 75
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 02.10 21:07
  • 17
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 02.10 20:50
  • 2
Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах
  • 02.10 20:41
  • 1
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 02.10 20:33
  • 2
Заместителем Рогозина станет экс-глава "Российских космических систем" Урличич - газета
  • 02.10 20:29
  • 4
"Мы ходим за линию фронта". Эксклюзивный репортаж с базы разведчиков
  • 02.10 19:54
  • 6
Положение с производством корабельных газотурбинных двигателей в России
  • 02.10 19:38
  • 2
Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России принято в состав флота
  • 02.10 19:36
  • 1
В РФ разрабатывается пассажирский самолёт на водороде
  • 02.10 19:23
  • 758
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.10 19:18
  • 16492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 18:47
  • 52
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.10 18:40
  • 4
Путин в ходе визита в Индию обсудит военно-техническое сотрудничество