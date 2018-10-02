Песков на вопрос о поставках С-400 в Индию: в ходе визита Путина в эту страну тема ВТС будет обсуждаться

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Тема военно-технического сотрудничества будет фигурировать на повестке дня переговоров в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию.

"Состоится официальный визит президента России в Индию. Действительно, планируется к подписанию целый пакет документов и, действительно, на повестке дня переговоров будет фигурировать тема ВТС", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, "какой прогресс можно ожидать в части поставок систем С-400 в Индию".

Д.Песков добавил, что "каких-то больших деталей" предстоящих переговоров предоставить не может.