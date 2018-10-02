Войти
02.10.2018
ТАСС

Более двух тысяч военных подняты по тревоге в рамках учений в Крыму

479
0
+1
Береговая охрана
Береговая охрана.
Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

Морские пехотинцы и подразделения береговой обороны ЧФ разыграют между собой учебно-боевые эпизоды по захвату и обороне побережья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) подняты по учебной тревоге в ходе бригадных тактических учений.

Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ЧФ Алексей Рулев.

"Около 2 тыс. военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота подняты по учебной тревоге и получили задачу выдвинуться на полигоне Опук в Крыму. В ходе бригадных тактических учений морские пехотинцы и подразделения береговой обороны ЧФ разыграют между собой учебно-боевые эпизоды по захвату и обороне побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб и высадкой морского и воздушного десанта. В эпизодах учений примут участие корабли Черноморского флота, самолеты морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа", - проинформировал собеседник агентства.

01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
02.10.2018
Военнослужащие ЮВО подняты по тревоге в рамках крупномасштабных учений
26.09.2018
Эскадрилья "Ночных охотников" на учениях уничтожила дроны условного противника в Крыму
26.09.2018
Военные ЮВО отработали маскировку позиций С-400 на учениях в Крыму
25.09.2018
Боевая авиация ЮВО отразила ракетный удар "противника" в небе над Крымом
25.09.2018
Авиация и расчеты ПВО отразили ракетный удар условного противника в небе над Крымом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 22:10
  • 290
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 02.10 21:45
  • 6
Тяжелый путь легкого истребителя: какой будет российская военная авиация
  • 02.10 21:16
  • 75
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 02.10 21:07
  • 17
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 02.10 20:50
  • 2
Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах
  • 02.10 20:41
  • 1
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 02.10 20:33
  • 2
Заместителем Рогозина станет экс-глава "Российских космических систем" Урличич - газета
  • 02.10 20:29
  • 4
"Мы ходим за линию фронта". Эксклюзивный репортаж с базы разведчиков
  • 02.10 19:54
  • 6
Положение с производством корабельных газотурбинных двигателей в России
  • 02.10 19:38
  • 2
Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России принято в состав флота
  • 02.10 19:36
  • 1
В РФ разрабатывается пассажирский самолёт на водороде
  • 02.10 19:23
  • 758
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.10 19:18
  • 16492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 18:47
  • 52
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.10 18:40
  • 4
Путин в ходе визита в Индию обсудит военно-техническое сотрудничество