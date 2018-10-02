Более двух тысяч военных подняты по тревоге в рамках учений в Крыму

Морские пехотинцы и подразделения береговой обороны ЧФ разыграют между собой учебно-боевые эпизоды по захвату и обороне побережья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) подняты по учебной тревоге в ходе бригадных тактических учений.

Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ЧФ Алексей Рулев.

"Около 2 тыс. военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота подняты по учебной тревоге и получили задачу выдвинуться на полигоне Опук в Крыму. В ходе бригадных тактических учений морские пехотинцы и подразделения береговой обороны ЧФ разыграют между собой учебно-боевые эпизоды по захвату и обороне побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб и высадкой морского и воздушного десанта. В эпизодах учений примут участие корабли Черноморского флота, самолеты морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа", - проинформировал собеседник агентства.