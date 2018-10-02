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02.10.2018
Известия.ru

Минобороны опубликовало кадры испытаний новейшего боевого робота

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Российский боевой робот "Нерехта"
Российский боевой робот "Нерехта".
Источник: defence.ru

Минобороны России опубликовало в понедельник, 1 октября, кадры испытаний новейшего российского боевого робота "Нерехта" во взаимодействии с бойцами мотострелковых подразделений. Они включены в посвященный дню Сухопутных войск видеоролик.



На видео также запечатлены кадры испытаний боевых роботехнических комплексов "Уран-9".

Комплекс "Нерехта" состоит из компактного гусеничного шасси, на которое устанавливается 7,62-миллиметровый танковый пулемет калашников или 12,7-миллиметровый пулемет "Корд". Дополнительно комплекс можно оснастить автоматическим гранатометом АГ-30М, сообщает телеканал "Звезда".

Ранее в понедельник советник первого заместителя гендиректора "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал, что некоторые образцы электромагнитного оружия, которые уже прошли испытания, в ближайшее время могут начать применять в Сирии.

 

01.10.2018
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Корд
Нерехта РТК
Уран-9
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
Проекты
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