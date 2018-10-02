Минобороны опубликовало кадры испытаний новейшего боевого робота

Минобороны России опубликовало в понедельник, 1 октября, кадры испытаний новейшего российского боевого робота "Нерехта" во взаимодействии с бойцами мотострелковых подразделений. Они включены в посвященный дню Сухопутных войск видеоролик.

На видео также запечатлены кадры испытаний боевых роботехнических комплексов "Уран-9".

Комплекс "Нерехта" состоит из компактного гусеничного шасси, на которое устанавливается 7,62-миллиметровый танковый пулемет калашников или 12,7-миллиметровый пулемет "Корд". Дополнительно комплекс можно оснастить автоматическим гранатометом АГ-30М, сообщает телеканал "Звезда".

Ранее в понедельник советник первого заместителя гендиректора "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал, что некоторые образцы электромагнитного оружия, которые уже прошли испытания, в ближайшее время могут начать применять в Сирии.