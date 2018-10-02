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02.10.2018
ЦАМТО

Олег Салюков в интервью "МК": в этом году соединения и воинские части СВ получат более 2500 новых основных образцов ВВСТ

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Главком СВ РФ Олег Салюков
Главком СВ РФ Олег Салюков.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 1 октября. Накануне отмечаемого 1 октября Дня Сухопутных войск главнокомандующий СВ генерал-полковник Олег Салюков ответил на вопросы "МК" и рассказал о задачах Сухопутных войск, новом оружии и технике и о том, какими они будут завтра.

Ниже приведены наиболее интересные фрагменты интервью О.Салюкова газете "МК".

– Сухопутные войска планомерно перевооружаются. Набранные темпы позволят выполнить решение Верховного главнокомандующего о доведении доли современного вооружения к исходу 2020 года до 70%. Только в этом году соединения и воинские части Сухопутных войск получат более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, включая танки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры (БТР), комплексы связи, разведки, радиоэлектронной борьбы и т.д. К концу года доля современного вооружения составит у нас уже 54%. <…>

– Для войсковой ПВО завершено создание арктической модификации зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Он способен поражать все типы высокоточного оружия как с места, так и в движении. Для борьбы с беспилотными летательными аппаратами разрабатывается зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой.

В завершающей стадии разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". В нем реализован инновационный режим стрельбы "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Это обеспечивает массированность огневого удара. Боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные аналоги.

Для Ракетных войск и артиллерии разрабатывается комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений.

Для общевойсковых и танковых подразделений в завершающей стадии разработки находятся хорошо известные вам танк "Армата", БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг". По своим характеристикам, с учетом заложенного модернизационного потенциала, они, безусловно, будут превосходить лучшие иностранные образцы еще не один десяток лет. В ближайшее время планируются поставки этих образцов в Сухопутные войска.

– В составе Сухопутных войск сформированы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Они успешно используют современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами различного радиуса действия. Это, например, беспилотники "Элерон-3СВ" с дальностью применения до 25 км, "Орлан-10", "Гранат-4", работающие на дальности до 120 км, а также "Форпост" с дальностью до 250 км.

Идет модернизация уже принятых на вооружение комплексов с беспилотными летательными аппаратами, создаются перспективные образцы, которые смогут вести не только разведку объектов противника, определять их координаты, осуществлять контроль результатов поражения, но и решать ударные задачи. В особенности там, где применение других средств поражения будет затруднено или менее эффективно.

– С 2018 года в войска поставляются образцы стрелкового вооружения, разработанные в опытно-конструкторской работе "Ратник". Это модернизированные 7,62-мм пехотный пулемет Калашникова "Печенег", снайперская специальная винтовка ВССМ и специальный автомат АСМ калибра 9-мм, а также 12,7-мм крупнокалиберная снайперская винтовка АСВКМ.

В прошлом году завершены войсковая эксплуатация и сравнительные испытания 5,45-мм и 7,62-мм автоматов производства концерна "Калашников" и Завода имени В.А.Дегтярева. Все образцы рекомендованы к принятию на вооружение. Новыми автоматами "Калашникова" будут вооружаться военнослужащие Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты, а образцами производства Завода имени В.А.Дегтярева – спецназ и разведывательные подразделения.

– Продолжается оснащение Сухопутных войск комплектами боевой экипировки "Ратник". Она находится на уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты существенно превосходит их. При меньшей в 1,25 раза массе обладает в 1,3 раза большей площадью защиты жизненно важных органов.

Завершена научно-исследовательская работа по определению облика боевой экипировки 3-го поколения, которую вы называете "Ратник-3". В перспективной экипировке предусмотрена интеграция мини- и микроробототехнических комплексов, а также малых беспилотников для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя. Для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов. <…>

Отдельные элементы перспективной боевой экипировки военнослужащих будут созданы к 2021–2022 годам, а появление комплекта в целом ожидается к 2025 году. <…>

Полностью интервью О.Салюкова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "МК".

01.10.2018
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Продукция
2С36 Коалиция-СВ
6Б21 Пермячка
Tор-М2
Армата
Бумеранг
Деривация-ПВО
КСВК
Курганец-25
Одежда "Ратник"
Орлан-10
Печенег
ПКМ
Ратник БЭВ
Ратник-3
Система наблюдения "Ратник"
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