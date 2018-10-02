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02.10.2018
ЦАМТО

В рамках северного завоза на отдаленные посты и маяки ТОФ доставлено более 90% необходимых материальных средств

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Эмблема ТОФ
Эмблема Тихоокеанского флота.
Источник: http://www.eventspro.ru/

ЦАМТО, 1 октября. На сегодняшний день уже более 90% запланированных к северному завозу материальных средств доставлено в отдаленные подразделения на посты и маяки войск и сил на северо-востоке России.

В подразделения, дислоцированные на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, в том числе на остров Врангеля и мыс Шмидта, доставлено более 1200 т горюче-смазочных материалов, 1600 т продовольствия, а также дрова и уголь.

Доставка материальных средств в ходе северного завоза 2018 года осуществляется военными судами ТОФ и зафрахтованным транспортом сторонних организаций по государственным контрактам.

В настоящее время осуществляется доставка грузов на маяки Карагинский, Африка и Лопатка.

До окончания навигации судами ТОФ на объекты доставят и другие материально-технические средства, в том числе медикаменты, вещевое, специальное имущество и оборудование, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

01.10.2018
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