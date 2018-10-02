В Сербии пройдут совместные авиационные учения с ВКС России

ЦАМТО, 1 октября. Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактическое учение "БАРС-2018" на территории Республики Сербии.

В мероприятии примут участие совместные экипажи двух стран истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8.

Всего будет задействовано до 10 ед. авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии

В рамках учения летный состав совершит перехват воздушных целей, выполнит элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, тактического удара по наземным целям, а также отработает задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения.

Учение пройдет в период с 1 по 5 октября 2018 года, сообщает Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России.