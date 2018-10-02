В Сербии пройдут совместные авиационные учения с ВКС России
ЦАМТО, 1 октября. Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактическое учение "БАРС-2018" на территории Республики Сербии.
В мероприятии примут участие совместные экипажи двух стран истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8.
Всего будет задействовано до 10 ед. авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии
В рамках учения летный состав совершит перехват воздушных целей, выполнит элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, тактического удара по наземным целям, а также отработает задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения.
Учение пройдет в период с 1 по 5 октября 2018 года, сообщает Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России.
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