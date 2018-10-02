Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов проверил военные объекты и учреждения ЮВО

ЦАМТО, 1 октября. Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов совместно с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым и замминистра обороны РФ Татьяной Шевцовой 28 сентября проверили ряд военных объектов и учреждений в Южном военном округе.

В ходе работы Р.Цаликова на военных объектах Южного военного округа особое внимание было уделено их обустройству и готовности к зимнему периоду эксплуатации, а также вопросам социального обеспечения военнослужащих.

В Военном инновационном технополисе ЭРА в Анапе первый замглавы военного ведомства провел совещание, на котором заслушал доклады представителя компании застройщика о готовности всех объектов строительства первой очереди, а также доклады руководства технополиса о дальнейшем функционировании и развитии первого военного иннограда. В частности, речь шла о создании системы отбора перспективных инновационных проектов на единой площадке.

В.Цаликов ознакомился с центром инновационного программирования, научно-лабораторной базой, а также библиотекой инноваций для операторов научных рот.

"Вами проделана большая работа, которую надо своевременно завершить. В первую очередь, необходимо скоординировать деятельность центра обработки данных, который функционирует в составе технополиса ЭРА", – распорядился Р.Цаликов, подводя итоги совещания.

В настоящее время на объектах завершено размещение более 90 процентов научных, лабораторных и исследовательских подразделений.

Также в ходе рабочей поездки рассматривались вопросы финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и организаций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.