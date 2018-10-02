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02.10.2018
Вестник Мордовии

Новая партия ракетных "Полонезов" прибыла из Белоруссии в Азербайджан

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Фото: mod.gov.az.

Ракетные установки белорусского производства "Полонез" доставлены в Азербайджан. Об этом сообщает mod.gov.az.

На сайте оборонного ведомства размещены фотографии боевой техники в пустынном камуфляже.

Фото: mod.gov.az.

Поставки организованы согласно межправительственному соглашению между государствами.

Фото: mod.gov.az.

301-милимметровые оперативно-тактические ракетные комплексы "Полонез" способны поражать цели на дистанции до 200 км. Кроме того, сообщается о создании модификации с дальностью полета до 300 км.

В состав комплекса входят пусковые установки с 8 ракетами, транспортно-заряжающие машины и машины боевого управления.

Фото: mod.gov.az.

Масса пусковой установки около 30 тонн. Максимальная скорость по шоссе -70 км/ч. Запас хода - 1000 км.

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Продукция
Полонез РСЗО
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