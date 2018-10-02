Новая партия ракетных "Полонезов" прибыла из Белоруссии в Азербайджан
Фото: mod.gov.az.
Ракетные установки белорусского производства "Полонез" доставлены в Азербайджан. Об этом сообщает mod.gov.az.
На сайте оборонного ведомства размещены фотографии боевой техники в пустынном камуфляже.
Фото: mod.gov.az.
Поставки организованы согласно межправительственному соглашению между государствами.
Фото: mod.gov.az.
301-милимметровые оперативно-тактические ракетные комплексы "Полонез" способны поражать цели на дистанции до 200 км. Кроме того, сообщается о создании модификации с дальностью полета до 300 км.
В состав комплекса входят пусковые установки с 8 ракетами, транспортно-заряжающие машины и машины боевого управления.
Фото: mod.gov.az.
Масса пусковой установки около 30 тонн. Максимальная скорость по шоссе -70 км/ч. Запас хода - 1000 км.
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