С-400 и Индия: выбор с предысторией

Как Индия шла к покупке российской зенитной ракетной системы

Правительство Индии приняло окончательное решение о закупке в России пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400. Несмотря на длинную историю сотрудничества двух стран, это будет первой поставкой в Индию отечественных дальнобойных систем ПВО: прежде закупки ограничивались комплексами средней и малой дальности. История индийского противовоздушного щита — в материале "Известий".

Первые поиски

Не самые лучшие отношения с КНР и Пакистаном на протяжении многих десятилетий были главным фактором, определяющим потребности военного строительства в Индии. Внушительный ракетный арсенал обоих основных противников, в сочетании с ядерным фактором — сначала китайским, а затем и пакистанским, теоретически должен был обусловить повышенное внимание индийского военного руководства к стратегическим системам противовоздушной и противоракетной обороны, однако в реальности этого долгое время не происходило.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 соединения противовоздушной обороны Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Среди прочих причин стоит обратить внимание на точку зрения, согласно которой развитие системы ПРО Индии повлекло бы развитие аналогичных систем и наращивание ударного потенциала оппонентов. Тем не менее исследования в области разработки средств перехвата баллистических ракет велись на протяжении длительного времени.

Впервые возможность создания собственной системы ПРО в Индии начали рассматривать в конце 1980-х годов, когда Пакистан договорился о приобретении баллистических ракет малой дальности DF-11 у Китая. Развертывание этих ракет в Пакистане в 1995 году заставило Индию искать варианты противодействия. Одним из наиболее логичных вариантов виделась закупка зенитных ракетных систем С-300 в России. Возможность такой закупки обсуждалась довольно долго, но так и не привела к подписанию соглашения. В это время Индия активно сотрудничала с Израилем, рассчитывавшим продать Нью-Дели собственную систему ПРО "Хец" — "Стрела". Это сотрудничество завершилось лишь частичным успехом: Индия получила от Израиля радиолокационные системы, но ракеты ей не продали: США, с помощью которых эти ракеты разрабатывались, воспрепятствовали заключению договора.

Клевок волшебной птицы

Ядерные испытания, проведенные Пакистаном в 1998 году, вкупе с последовавшим в 1999 году каргильским конфликтом, резко активизировали соответствующие исследования в Индии. Разработкой ожидаемо занялась DRDO — Defence Researchand Development Organisation, государственная организация оборонных исследований и разработок.

На первом этапе создания национальной системы ПРО Индии предусматривалась разработка двух типов ракет-перехватчиков: экзоатмосферного PAD (Prithvi Air Defence), работающего по целям на высотах до 80 км, и эндоатмосферного AAD (Advanced Air Defence), с потолком до 30 км. За управление системой должны отвечать MCC — Mission Control Center и LCC — Launch Control Center. На первый был бы возложен общий контроль обстановки, на второй — собственно управление огнем по уже разведанным целям.

Особое внимание уделялось развитию цифровых технологий: высокоскоростная передача и обработка данных становилась обязательным условием работоспособности системы.

Экзоатмосферный перехватчик решили разрабатывать на основе баллистической ракеты малой дальности "Притхви" — двухступенчатой ракеты с твердотопливной первой и жидкостной второй ступенью. Перехватчик получил имя "Прадйумна". Его характеристики обеспечивают перехват БРСД дальностью до 2 тыс. км и скоростью до 1,7 км/с.

Экзоатмосферный перехватчик PAD (Prithvi Air Defence), который является частью индийской программы противоракетной обороны Фото: commons.wikimedia.org/Ajai Shukla

Эндоатмосферная ракета AAD поучила имя "Ашвин". Она интересна высокотехнологичной боевой частью: последняя размещается в карданном подвесе, позволяющем точно направлять поток поражающих элементов в цель, даже если она проходит несколько в стороне от траектории ракеты-перехватчика.

В настоящее время обе ракеты находятся на стадии испытаний, однако уже набрали определенную статистику успешных перехватов ракет-мишеней. Помимо ракет-перехватчиков, Индия разрабатывает также радар и систему управления для целей ПРО.

Вместе с тем угроза "сверху" отнюдь не исчерпывается баллистическими ракетами: самолеты, крылатые ракеты, а в перспективе и беспилотные аппараты представляют собой не менее реальную угрозу.

С этой целью Индия подписала контракты с Израилем на разработку и производство в стране зенитных ракетных систем MR SAM (средней дальности) и LR SAM (большой дальности), представлявших собой доработанные под индийские требования ЗРК Barak-8 и Barak-8ER (увеличенной дальности). Тем не менее неоднократные срывы сроков и проблемы с освоением корабельной версии комплекса в итоге навели Индию на мысль о необходимости контракта с Россией.

В 2016 году на переговорах Владимира Путина и Нарендры Моди в Гоа было подписано межправительственное соглашение, предусматривавшее закупки в России, среди прочего, систем С-400. В итоге стороны договорились о поставке в Индию пяти полков С-400 (которые обойдутся Индии примерно в $5 млрд). Предполагается, что о подписании контракта будет официально объявлено 4–5 октября этого года, а поставки начнутся в 2020 году.

И немножко санкций

С-400 на сегодня является одной из самых эффективных систем ПВО и ПРО, способной работать как по аэродинамическим, так и по баллистическим целям. Вместе с тем закупки вооружений никогда не определялись только их характеристиками, а сейчас особенно. Одним из главных вопросов сегодня является возможность применения США к Индии санкций в рамках закона CAATSA (о противодействии противникам Америки посредством санкций. Эти меры уже применены против Китая — в том числе как раз за закупку С-400, но их возможное использование против Индии пока остается под вопросом.

Зенитные ракетные комплексы С-400 во время подготовки к маневрам Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Летом 2018 года сообщалось, что США не намерены применять положения этого закона к Индии, Вьетнаму и Индонезии, учитывая стратегическое значение этих стран в противостоянии с КНР. Однако каким решение окажется в итоге — предсказать сложно.

Ракетная интрига

Наиболее интересен, однако, вопрос "Какими будут индийские С-400?".

Судя по доносящимся сведениям, Индия получит в общей сложности десять дивизионов этой системы (по два в каждом полку). Предполагается, что системы будут отгружены в "родном" штатном облике: по восемь пусковых установок в каждом дивизионе. Основным оружием С-400 сегодня является ракета 48Н6ДМ — последняя модификация известного семейства дальностью до 250 км. Вместе с тем любопытно, будут ли передаваться на экспорт знаменитые "дальнобойные" ракеты 40Н6 с дальностью полета в 400 км. Испытания этих ракет находятся в завершающей стадии, летом 2018 года первые 40Н6 были переданы в строевые части ВКС РФ.

Впрочем, в данной конкретной ситуации этот вопрос второстепенен. Крупный контракт на поставку систем ПВО в любом случае большой успех отечественных производителей и экспортеров вооружений.

Илья Крамник