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01.10.2018
Военное обозрение

Сеул – Токио: не демонстрируйте флаг своих ВМС в Корее

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Руководство Минобороны Республики Корея продолжает призвать своих коллег отказаться от поднятия флага на Международном смотре флота, который пройдет у берегов Корейского полуострова 10-14 октября, передает агентство Рёнхап.

livedoor Blog

Как пояснили в южнокорейском военном ведомстве, флаг с изображением восходящего солнца, используемый ВМС Японии, в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом в 1910-1945 годах.

По словам военного источника агентства, Минобороны РК продолжит обсуждение этого вопроса с японской стороной по специальному отдельному каналу ВМС. При этом руководство оборонного ведомства Кореи не теряет надежды донести свою позицию и быть понятыми коллегами из Японии.

Ранее представитель Минобороны Южной Кореи сообщал, что странам, принимающим участие в смотре, предложено демонстрировать два флага – свой и страны пребывания. Эта позиция не изменилась.

Это требование, видимо, не действует только в отношении японцев. Сеул ничего не имеет против, если корабли ВМС Японии подойдут к полуострову под своим флагом, и спустят его лишь на время проведения мероприятия.

Токио, как и следовало ожидать, отверг это унизительное предложение, заявив, что корабли обязаны поднимать флаг Восходящего солнца по действующему в Японии законодательству.

Мы, конечно, поднимем его (флаг),

сказал министр Обороны Японии Ицунори Онодера.

Официальной реакции Сеула на данное заявление пока не последовало. Также агентство затрудняется сказать, чем закончится спор, и как он может повлиять на участие японского флота в Международном смотре.

Флаг, о котором идет речь, представляет собой белое полотно, с изображением алого солнечного диска с расходящимися во все стороны лучами. Он не является точной копией "милитаристского" стяга, однако очень его напоминает.

30.09.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Южная Корея
Япония
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