Французские военные вспомнили, зачем они в Сирии. Применение CAESAR в Дейр-эз-Зоре

На днях французским министерством обороны был опубликован доклад о наличии на территории Сирии французского военного контингента общей численностью до 1,5 тысяч военнослужащих. При этом за завесой тумана оставалась информация о том, чем конкретно французы занимаются на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время. Причём эти вопросы задавались в первую очередь французской общественностью.

Сегодня французское командование решило продемонстрировать активную деятельность своего контингента в САР. Из провинции Дейр-эз-Зор поступают сообщения о том, что по позициям террористической группировки ИГИЛ (*запрещена в России) удары нанесла французская артиллерия. Речь идёт о французских самоходных артиллерийских установках CAESAR. В докладе Минобороны Пятой республики было заявлено, что на данный момент таких САУ в Сирии три единицы.

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В американских СМИ тем временем заявлено, что артиллерийские удары по игиловцам наносились и контингентом США. После серии артиллерийских ударов французов и американцев на позиции ИГИЛ* начали наступление отряды так называемых "Сирийских демократических сил". Заявлено, что они вступили в город Сосах на восточном берегу Евфрата. На данный момент бои идут в восточной части Сосаха, где располагается "последняя линия обороны" ИГИЛ*.

Ранее боевики ИГИЛ* попытались вернуть под свой контроль населённый пункт Багуз Фукани на востоке провинции Дейр-эз-Зор, нанеся несколько локальных поражений СДС. Однако те, судя по всему, запросили поддержку у американского и французского контингентов.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что с ИГИЛ* в Ираке и Сирии покончено.