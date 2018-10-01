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01.10.2018
Интерфакс-АВН

Российско-сирийская система ПВО будет управляться одним диспетчером, защитит от трагических ошибок - сенатор Бондарев

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Виктор Бондарев. Архивное фото
Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Единая российско-сирийская система ПВО, которая сформируется в САР после поставок зенитного ракетного комплекса С-300, будет централизована и позволит не допустить повторения трагедий, аналогичных катастрофе Ил-20, заявил экс-главком ВКС РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Если говорить о сегодняшнем дне, то следует отметить, что безопасность наших военнослужащих, которая и сейчас находится на высоком уровне (ведь трагедия с Ил-20 - не наша ошибка или недоработка, а вина израильской стороны), будет серьёзно укреплена. ЗРК С-300, который в самое ближайшее время планируется передать в Хмеймим, позволит создать единую российско-сирийскую систему ПВО в Сирии", - цитирует В.Бондарева его пресс-служба в воскресенье в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии.

"То есть система будет централизована, взаимосвязана и управляться одним диспетчером. Тогда ни одна третья страна не сможет спровоцировать никаких трагических ошибок со стороны сирийских военнослужащих", - отметил он.

По словам сенатора, операция в Сирии позволила России испытать множество видов оружия, военной и специальной техники.

Кроме того, считает В.Бондарев, РФ смогла "продемонстрировать нашу военную мощь всему миру, а значит, обезопасить нас даже от попыток возможного вторжения со стороны стран НАТО, которые до 2015 года не вполне понимали, какой рывок сделала наша армия и наш военпром" за последние 15 лет, укрепить позиции в ближневосточном макрорегионе и авторитет в мире в целом.

30.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
С-300
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Бондарев Виктор
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