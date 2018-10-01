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01.10.2018
Интерфакс-АВН

За три года в Сирии уничтожены около 100 тыс. террористов, 85 тыс. из них - российскими ВКС, информирует Совет Федерации

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Фронтовой бомбардировщик Су-34
Подготовка на сирийском аэродроме Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии к боевому вылету фронтового бомбардировщика Су-34 ВКС России (бортовой номер "25 красный"). Самолет из состава 47-го отдельного смешанного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа с аэродрома Бутурлиновка. На бомбардировщике подвешены две корректируемые бомбы КАБ-500С со спутниковой системой наведения. 03.10.2015.
Источник: Министерство обороны России

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские Воздушно-космические силы за три года операции в Сирии уничтожили 85 тысяч террористов, сообщил экс-главком ВКС РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Хочу отметить высокую точность применения авиационных средств поражения. Все удары ВКС наносили и продолжают наносить точно по объектам террористов. За три года количество уничтоженных объектов террористов (склады боеприпасов, укрепрайоны, штабы) исчисляется десятками тысяч. Убитых террористов - порядка 100 тысяч, причём примерно 85 тысяч - это заслуга именно наших ВКС", - цитирует В.Бондарева его пресс-служба в воскресенье в связи с третьей годовщиной операции РФ в Сирии.

По его словам, в результате авиаударов была взломана оборона джихадистов, опиравшаяся на укрепленные пункты в скалах и горных посёлках, что внесло решающий вклад в продвижение правительственных войск президента Сирии Башара Асада по всем направлениям.

"Благодаря работе ВКС России удалось остановить наступление террористов, переломить обстановку и подготовить плацдарм для наступления правительственных войск", - отмечает В.Бондарев.

30.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
Бондарев Виктор
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