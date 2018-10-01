Производитель ЗРК "Тор" рассчитывает провести госиспытания мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" в 2019 году

Ижевск. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (ИЭМЗ "Купол"; входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") рассчитывает, что государственные испытания нового универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант" завершатся в следующем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Полный цикл государственных испытаний комплекса "Адъютант" должен завершиться в 2019 году", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что "Адъютант" стал инициативной разработкой, над которой предприятие начало работать два года назад при поддержке Концерна ВКО "Алмаз-Антей". В настоящее время завершены предварительные испытания опытного образца.

"Комплекс позволяет достигать максимального приближения к реальным боевым условиям и полной имитации современных средств воздушного нападения. Комплекс снабжен широким спектром разнотипных воздушных мишеней, с помощью которых можно создавать сложные мишенные обстановки", - сообщил также представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что все мишени разработаны с учетом идентичности различных средств воздушного нападения вероятного противника.

В состав комплекса 9Ф6021 "Адъютант" входит мобильный наземный пункт управления с рабочими местами операторов, четыре вида воздушных мишеней, выносные средства отображения воздушной обстановки, системы связи, средства жизнеобеспечения персонала. Все мишени являются многоразовыми, их запуск производится с механической катапульты без использования пороховых ускорителей или сжатого воздуха, а приземление осуществляется на парашюте. Для комплекса разработан грузовой модуль.

Первый вид воздушных мишеней предназначен в основном для начального этапа подготовки расчетов систем и комплексов ПВО. Они разработаны на базе БПЛА самолетного типа классической схемы с толкающим воздушным винтом, способны развивать скорость до 120 км/час, при этом длительность полета превышает четыре часа. Мишень может оборудоваться двумя дистанционно включаемыми трассерами.

Второй вид мишеней оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим скорость до 100 м/сек.

Третий вид мишеней предназначен для имитации крылатых ракет и планирующих управляемых авиабомб на скоростях до 150-200 м/с. Мишень оснащена турбореактивным двигателем и может выполнять все виды боевых пространственных маневров пилотируемых БПЛА и крылатых ракет, в том числе - в автоматическом режиме по заранее заданной программе.

Четвертый вид мишеней предназначен для динамической и функциональной имитации боевого вертолета, в том числе зависающего и осуществляющего маневр "подскок" на расстоянии до 10 км от места запуска. Это воздушные мишени, выполненные в виде БПЛА вертолетного типа с системой соосных винтов, приводимых в действие электродвигателем.

ИЭМЗ "Купол" производит системы ПВО малой дальности семейств "Тор" и "Оса", изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям. Произведенные на "Куполе" системы ПВО находятся на вооружении более чем в 20 странах. Завод также выпускает оборудование для АЭС, нефтепромысловое и тепловое оборудование.