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01.10.2018
Интерфакс-АВН

В 2018 году в Краснодарское училище летчиков подали документы более чем 200 девушек, к обучению приступили 15 из них - Минобороны

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Курсантки
Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.
Источник: АиФ/ Александр Власенко

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В 2018 году конкурс среди девушек, желавших поступить в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, составил почти 5 человек на место, сообщили в субботу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2018 году для набора девушек-летчиц из более чем 200 кандидатов было отобрано 72 девушки. Конкурс составил более 4 человек на одно место. По итогам профессионального отбора на первый курс было зачислено 15 девушек, в том числе 6 девушек, которые поступали в 2017 году, но не прошли отбор", - отметили в Минобороны.

Там напомнили, что в 2017 году был осуществлен первый в истории современной России набор девушек-курсантов в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Для обучения были зачислены 16 девушек.

29.09.2018
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Россия
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Минoбороны РФ
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