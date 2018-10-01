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01.10.2018
Военный паритет

F-35B. Палубные истребители вернулись в британский флот

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F-35B
F-35B взлетает с палубы британского авианосца HMS Queen Elizabeth.
Источник: defpost.com

25 сентября пилот королевских ВМС Великобритании на истребителе Lockheed Martin F-35B Lightning II выполнил первую посадку на палубу британского авианосца HMS Queen Elizabeth, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defpost.com (28 сентября).

Впервые F-35 приземлился на неамериканском корабле, это событие также ознаменовало завершение 8-летнего перерыва, когда на британских авианосцах не было самолетов. Пилот Натан Грэй выполнил посадку на самолете с б/н BF-05.

Истребители с б/н BF-04 и BF-05 принадлежат Объединенной испытательной группе (Joint Operational Test Team - JOTT).

В настоящее время на базе ВВС Великобритании Мархам находятся 9 истребителей F-35B, всего ВВС и ВМС страны намерены приобрести 138 самолетов F-35B.

29.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец
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