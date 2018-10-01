F-35B. Палубные истребители вернулись в британский флот
F-35B взлетает с палубы британского авианосца HMS Queen Elizabeth.
Источник: defpost.com
25 сентября пилот королевских ВМС Великобритании на истребителе Lockheed Martin F-35B Lightning II выполнил первую посадку на палубу британского авианосца HMS Queen Elizabeth, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defpost.com (28 сентября).
Впервые F-35 приземлился на неамериканском корабле, это событие также ознаменовало завершение 8-летнего перерыва, когда на британских авианосцах не было самолетов. Пилот Натан Грэй выполнил посадку на самолете с б/н BF-05.
Истребители с б/н BF-04 и BF-05 принадлежат Объединенной испытательной группе (Joint Operational Test Team - JOTT).
В настоящее время на базе ВВС Великобритании Мархам находятся 9 истребителей F-35B, всего ВВС и ВМС страны намерены приобрести 138 самолетов F-35B.
29.09.2018
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Права на данный материал
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