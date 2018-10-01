Войти
01.10.2018
ТАСС

Россия разместит в Сирии системы РЭБ для борьбы с высокоточным оружием

497
0
+2
Р-330Ж "Житель" и РБ-301Б "Борисоглебск-2"
Станция постановки помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2".
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

По словам советника заместителя гендиректора КРЭТ Владимира Михеева, система сможет отслеживать самолеты на аэродромах в Европе или Израиле

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия разместит в Сирии системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия высокоточному оружию. Вся система РЭБ будет усилена в ближайшие недели, сообщил ТАСС советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

"К обычным системам защиты от радиолокации добавятся системы, способные бороться с высокоточным оружием - управляемыми бомбами и ракетами, которые, возможно, будет применять тот же Израиль, уже заявивший, что продолжит работать по объектам в регионе", - сказал Михеев.

По его словам, "дополнительно будут поставлены системы и средства, блокирующие все системы и средства управления авиацией, корабельными группировками". "Это - система подавления КВ и УКВ-радиосвязи", - уточнил Михеев.

По его словам, средства РЭБ в Сирии будут значительно расширены и дополнены в ближайшие недели. "Однозначно уже принято решение, и министр его озвучил. Я думаю, в эти же сроки, которые указаны по наращиванию зенитной ракетной группировки (поставка Сирии С-300 в течение двух недель - прим. ТАСС), в эти же сроки туда придут и будут развернуты на новых позициях системы РЭБ", - уточнил Михеев.

Интеграция с ПВО

По словам Михеева, усиленная система радиоэлектронной борьбы будет полностью интегрирована с ПВО. "Классическая система ПВО подразумевает радиолокационную и радиотехническую разведку, и систему зенитного ракетного огня, и систему прикрытия истребительной авиации, и систему РЭБ. Все эти комплексы РЭБ, которые будут поставлены, будут полностью интегрированы с АСУ [автоматизированная система управления] системы ПВО. На базе этой системы будут созданы так называемые разведывательно-помехово огневые комплексы, которые полностью закроют районы сосредоточения наших войск от применения по ним не только беспилотников, но и управляемых ракет и самолетов", - заявил Михеев.

Представитель КРЭТ также сообщил, что "будут наращиваться возможности по подавлению систем космической навигации, прежде всего, это и "Навстар" и "Галилео", и другие системы, которые могут использоваться в этом регионе".

Как сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в связи с катастрофой российского Ил-20 из-за действий авиации Израиля, прикрывшейся самолетом РФ от сирийского огня, в Сирии, в частности, будут усилены средства радиоэлектронной борьбы.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
С-300
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
26.09.2018
Радиоэлектронный щит: Минобороны разворачивает в Сирии средства РЭБ
13.09.2018
Части ПВО отразили массированное "нападение" на маневрах "Восток-2018"
13.09.2018
В ходе учений "Восток-2018" создана единая система управления силами ПВО
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 15:09
  • 6
Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника
  • 01.10 14:57
  • 3
Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"
  • 01.10 14:43
  • 1
Юбилей 90 лет Воронежскому механическому заводу (ВМЗ)
  • 01.10 14:38
  • 2
Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон
  • 01.10 14:24
  • 2
РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы
  • 01.10 14:19
  • 2
"Все, что нужно знать о Су-57"
  • 01.10 14:13
  • 257
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.10 13:44
  • 1
ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"
  • 01.10 13:18
  • 7578
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.10 12:16
  • 367
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 01.10 12:07
  • 16
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 01.10 11:54
  • 140
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 01.10 11:26
  • 8
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 01.10 10:50
  • 44
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 01.10 10:32
  • 3
Украина рассчитывает купить американские системы ПВО