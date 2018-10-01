Система РЭБ в Сирии сможет отслеживать самолеты на аэродромах в Европе или Израиле

Советник заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев отметил, что для усиления авиационной составляющей системы могут привлекаться и специализированные постановщики помех

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Усиленная система радиодокационной борьбы (РЭБ) России в Сирии сможет отслеживать самолеты на аэродромах в Европе или Израиле. Об этом сообщил ТАСС Владимир Михеев - советник первого замгендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

По его словам, дополнительно к наземным комплексам и для усиления авиационной составляющей РЭБ могут привлекаться и специализированные постановщики помех. "Речь также идет о том, что будет увеличена и группировка ВМФ с системами радиоэлектронной борьбы и ПВО", - сообщил Михеев.

"И все это будет интегрировано под единой комплексной системой управления, и мы будем знать не только, что кто-то уже прилетел в этот регион, а и то, что где-то самолет еще только рулит по аэродрому - на территории Израиля или Саудовской Аравии, в Европе, а мы понимаем, что он находится под контролем интегрированной системы ПВО", - сказал представитель КРЭТ.

Он отметил, что в момент обнаружения самолета на аэродроме усиленная система РЭБ "уже присвоила ему номер цели в автоматическом режиме, взяла его на сопровождение и уже предлагает различные варианты воздействия: радиоэлектронная разведка, подавление или радиоэлектронное поражение, или даже на каких-то этапах, если мы понимаем, что ситуация критическая, и огневое поражение".

Как ранее заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, из-за действий ВВС Израиля, которые привели к катастрофе Ил-20, в Сирии, в частности, усилят средства радиоэлектронной борьбы.