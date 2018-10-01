9 Канал (Израиль): В Южной Каролине разбился самый дорогой военный самолет США
Американский истребитель F-35 Lightning II.
Источник: © flickr.com, US Air Force
Новейший и самый дорогой военный самолет США - многоцелевой истребитель пятого поколения Ф-35Б разбился в округе Бофорт (штат Южная Каролина).
По сообщению американских СМИ, он упал в нескольких милях от авиабазы Корпуса морской пехоты США. Из местной полиции сообщили, что пилот успел катапультироваться.
Первое в истории крушение Ф-35Б произошло спустя сутки после того, как американские СМИ сообщили о том, что впервые самолет этой модели совершил боевой вылет в Афганистане, во время которого атаковал позиции исламистского движения "Талибан".
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29.09.2018
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