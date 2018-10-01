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01.10.2018
ИноСМИ

9 Канал (Израиль): В Южной Каролине разбился самый дорогой военный самолет США

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Американский истребитель F-35 Lightning II
Американский истребитель F-35 Lightning II.
Источник: © flickr.com, US Air Force

Новейший и самый дорогой военный самолет США - многоцелевой истребитель пятого поколения Ф-35Б разбился в округе Бофорт (штат Южная Каролина).

По сообщению американских СМИ, он упал в нескольких милях от авиабазы Корпуса морской пехоты США. Из местной полиции сообщили, что пилот успел катапультироваться.

Первое в истории крушение Ф-35Б произошло спустя сутки после того, как американские СМИ сообщили о том, что впервые самолет этой модели совершил боевой вылет в Афганистане, во время которого атаковал позиции исламистского движения "Талибан".

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

29.09.2018
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принадлежат ИноСМИ
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Израиль
США
Проекты
Истребитель 5 поколения
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В США разбился истребитель пятого поколения F-35B
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