9 Канал (Израиль): В Южной Каролине разбился самый дорогой военный самолет США

Новейший и самый дорогой военный самолет США - многоцелевой истребитель пятого поколения Ф-35Б разбился в округе Бофорт (штат Южная Каролина).

По сообщению американских СМИ, он упал в нескольких милях от авиабазы Корпуса морской пехоты США. Из местной полиции сообщили, что пилот успел катапультироваться.

Первое в истории крушение Ф-35Б произошло спустя сутки после того, как американские СМИ сообщили о том, что впервые самолет этой модели совершил боевой вылет в Афганистане, во время которого атаковал позиции исламистского движения "Талибан".

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