Укрiнформ (Украина): Российские генералы на Донбассе и Сирии "мрут сами и быстро" — СБУ

Возложение венков и цветов к портрету погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. 27 сентября 2017.

В Российской Федерации наблюдается очень высокая смертность среди генералов, руководивших военными операциями на территории Украины и Сирии.

Об этом сообщил в пятницу в Херсоне полковник Центрального аппарата СБУ Валерий Удовиченко на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений города, посвященной вопросу информационной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

"Российской Федерации почему-то очень большая смертность у генералов - генералов спецслужб, генералов вооруженных сил Российской Федерации. Очень они почему-то сами быстро умирают. Особенно после аннексии Крыма, особенно после того, как самолет МН17 был сбит (над Донбассом, - ред.), и после сирийской кампании. Участники-генералы, которые руководили этими операциями. Загадочные смерти", - сказал Удовиченко.

Он отметил, что некоторые из этих российских генералов почему-то застрелились или же отравились.

Кроме того, полковник украинской спецслужбы напомнил и о загадочных смертях российских дипломатов, которые много знали о том, как готовились и осуществлялись аннексия Россией Крыма и военные операции российских вооруженных сил на территории украинского Донбасса.

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