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01.10.2018
Военное обозрение

Техмаш создаёт новый корректируемый снаряд

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Специалисты концерна "Техмаш" разрабатывают концепцию корректируемого снаряда калибра 152 мм для артиллерийских комплексов, передает ТАСС сообщение заместителя гендиректора предприятия Александра Кочкина.

http://army-news.ru

По словам Кочкина, новый снаряд после выстрела будет лететь по обычной баллистической траектории, но ближе к цели начнет корректировать свой полет за счет собственной системы управления.

Он отметил, что в подобные боеприпасы довольно сложно внедрять систему управления из-за мощных динамических нагрузок – снаряд их испытывает в момент выстрела, при вращении в канале ствола и затем в полете. Оптика в таких условиях (при скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду) работать не будет – картинка размоется. Поэтому разработка и считается сложной, добавил Кочкин.

Гендиректор также сообщил, что конструкторы рассматривают несколько способов корректировки полета на финальном этапе, в том числе, это могут быть аэродинамические поверхности на взрывателе либо применение реактивных миниатюрных двигателей.

При этом, по его словам, корректируемые боеприпасы должны занять среднюю ценовую нишу – дороже обычных снарядов, но дешевле управляемых типа "Краснополь". Он добавил, что в госпрограмму вооружения данная разработка не заложена, поэтому корпорация будет вести ее за свой счет.

Агентство напоминает, что 1980 годы в России уже был создан 152-мм корректируемый снаряд, получивший название "Сантиметр". Он применялся советскими войсками в Афганистане. Корректировка его траектории начиналась метров за 600 до цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. Полет корректировался за счет включения реактивных двигателей.

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Краснополь
Компании
Техмаш НПК
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