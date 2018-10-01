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01.10.2018
ЦАМТО

В Норвегию прибыла очередная партия из трех истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Истребители F-35A
Истребители F-35A.
Источник: TASS/Zuma/Yichuan Cao

ЦАМТО, 27 сентября. Министерство обороны Норвегии 27 сентября объявило о прибытии на базу ВВС "Эрланн" очередной партии из трех многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2", приобретенных в США.

Таким образом, общее число прибывших в Норвегию самолетов возросло до 9 ед.

Первый истребитель F-35 был передан представителям ВВС Норвегии ходе церемонии, состоявшейся 22 сентября 2015 года на предприятии в Форт-Уорте (шт.Техас). Первые три истребителя F-35A выполнили посадку на авиабазе "Эрланн" 3 ноября 2017 года. С этого момента норвежские ВВС проводят испытания и оценку F-35 в условиях Норвегии. Вторая партия из трех самолетов прибыла на базу "Эрланн" 22 мая 2018 года. Еще семь F-35 ВВС Норвегии временно размещены на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона), где они используются для обучения личного состава.

Как сообщал ЦАМТО, Норвегия присоединилась к программе F-35 в качестве партнера 3-го уровня на этапе разработки проекта и демонстрации (SDD). В ноябре 2008 года МО Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16. В конечном итоге МО Норвегии планирует приобрести до 52 новых F-35A. Ориентировочная стоимость покупки составляет 83,3 млрд. крон.

На текущий год поставки F-35 ВВС Норвегии завершены. Согласно утвержденным планам, с 2018 года ВВС Норвегии должны получать по 6 новых F-35 в год вплоть до 2024 года. Командование ВВС планирует объявить о начальной готовности F-35 к боевому применению в 2019 году и полной готовности к боевому применению – в 2025 году.

По оценке директора программы Kampflyprogrammet (New Fighter) генерала Мортена Клевера (Morten Klever), ожидается, что стоимость последующих серийных самолетов будет снижаться. Как заявлено, цена сокращается по мере увеличения объемов производства. Стоимость первого самолета ВВС Норвегии (самолет и двигатель без дополнительного оборудования) составила 114 млн. долл. Истребители, которые Норвегия получила в этом году, стоили около 95 млн. долл. – на 1,5 млн. долл. меньше запланированного. Кроме того, курс доллара влияет на расходы Норвегии по закупку F-35. При одобрении покупки самолетов обменный курс составлял 6,47 крон. Текущий обменный курс норвежской кроны к доллару США, по оценке М.Клевера, также способствовал снижению стоимости приобретения F-35.

28.09.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Норвегия
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
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