В Минобороны обсуждены вопросы о состоянии и перспективах развития военной науки

ЦАМТО, 28 сентября. В четверг, 27 сентября, состоялось совместное заседание комиссии Общественного совета при Минобороны РФ по военному строительству и научным исследованиям проблем безопасности, Военно-научного комитета Вооруженных Сил РФ и руководителей ведущих ВУЗов страны.

На заседании выступили председатель комиссии Общественного совета при Минобороны России по военному строительству и научным исследованиям проблем безопасности генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев, начальник Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, председатель Совета национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр Каньшин. В обсуждении активное участие приняли руководители и профессорско-преподавательский состав ведущих высших учебных заведений страны: МГУ им.М.В.Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ и Санкт-Петербургского политехнического университета.

На заседании комиссии с подробным докладом о состоянии и перспективах военной науки выступил начальник Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев. Он отметил, что работа, проводимая Министерством обороны по развитию военной науки, носит системный и целенаправленный характер. "Деятельность научных организаций ориентирована на проработку направлений, определенных Планом проведения научных исследований в области обороны. План утвержден президентом Российской Федерации в ноябре 2015 года, входит в структуру Плана обороны Российской Федерации и выполняется организациями Министерства обороны совместно с другими министерствами и ведомствами силового блока", – заявил он.

И.Макушев подчеркнул, что "на сегодняшний день потенциал военно-научного комплекса стал надежной опорой для осуществления уверенного научного и технологического прорыва в данной области, обеспечивающего оборону и безопасность Российской Федерации".

В своем выступлении ректор МГУ им.М.В.Ломоносова Виктор Садовничий особое внимание уделил прикладным проектам по оборонной тематике. Так он отметил, что в МГУ созданы Центр развития образования, науки и технологий в области обороны и обеспечения безопасности государства, Центр управления системой дистанционного зондирования Земли, а также разработан комплекс программ моделирования и визуализации орбитальных группировок. В заключении он добавил, что в ходе заседания будет подготовлен проект о расширении сотрудничества с Минобороны в области политических и компьютерных наук, а также робототехники.

Также на мероприятии перед участниками выступил заместитель начальника военного инновационного технополиса "Эра" по инновационному развитию Антон Силинин. По его словам, "актуальность создания технополиса "Эра" обусловлена необходимостью сокращения времени от создания научных и инновационных проектов до их реализации в виде вооружения, военной и специальной техники, обеспечивающей эффективность выполнения Вооруженными Силами задач по обеспечению обороноспособности нашей страны". А.Силинин отметил, что "на базе технополиса "Эра" будет реализована своего рода "открытая площадка", в рамках которой военные и гражданские специалисты различных научных, образовательных и производственных организаций смогут совместно реализовывать свои пилотные проекты и программы, направленные на обеспечение военно-технического лидерства Российской Федерации", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.